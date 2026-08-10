Житель Котово схлопотал срок за сломанный полицейскому нос

В Волгоградской области к 2,5 годам колонии общего режима осужден житель Котово, который в течение двухдневного алкогольного куража устроил пожар соседке и сломал полицейскому нос. В районном суде мужчину признали виновным в покушении на умышленное повреждение чужого имущества и применение насилия в отношении представителя власти.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, преступления подсудимый совершил 3 и 4 апреля текущего года. Мужчина разозлился на соседку, которая сделала ему замечание за громкое поведение в ночное время. В ответ он облил ее входную дверь растворителем и поджег, но женщина успела вовремя затушить пламя.

На следующий день житель Котово у автовокзала ударил ногой по кузову полицейского автомобиля, а сотруднику, который попросил его не нарушать общественный порядок, сломал нос. Удар он нанес лобной частью своего лица по спинке носа полицейского. После этого дебошир высказал еще и угрозы правоохранителю. Установлено, что все это он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.