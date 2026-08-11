



Новости о том, что в регионах страны, в том числе и в Волгоградской области массово закрывают пункты выдачи заказов Wildberries, представители компании назвали фейком.

– Компания не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля 2026, – заявили в Wildberries. – На данный момент сеть ПВЗ насчитывает 98 тысяч точек – на 13% больше, чем годом ранее. Число заявок от партнеров на открытие новых пунктов выдачи заказов за последнее время выросло почти в два раза, что свидетельствует о сохраняющемся интересе предпринимателей к этому бизнесу.

В пресс-службе маркетплейса также отметили, что ради возвращения к прежним срокам доставки они перестраивают логистические маршруты и направляют товары через другие доступные объекты.

На прошлой неделе корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали о появившихся на просторах Сети объявлениях о продаже ПВЗ в Волгоградской области. Предприниматели, решившие расстаться со своим бизнесом, жаловались на солидные убытки.

– Я владею тремя пунктами выдачи, и на каждом из них после недавних событий мы несем огромные убытки, – рассказывала предприниматель Яна из Волжского. – Поставки стали приходить значительно реже, привозимых товаров тоже стало меньше. Из-за серьезных задержек часть клиентов просто отказывается от них еще тогда, когда они находятся в пути. В итоге того, что мы зарабатываем сейчас, не хватает ни на зарплаты сотрудникам, ни на оплату коммунальных платежей, ни на аренду. При этом арендодатель идти на уступки категорически не хочет.

Несмотря на начавшуюся во многих семьях подготовку к школе, сотрудники сразу нескольких пунктов выдачи заказов пожаловались также на падение спроса. По словам работников, количество заказов в начале августа сократилось в два раза.

Фото Павла Мирошкина