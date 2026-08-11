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Общество

Действовавшую почти 7 часов угрозу атаки БПЛА отменили в Волгоградской области

Общество 11.08.2026 06:10
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11.08.2026 06:10


В Волгоградской области отменили действовавший почти семь часов режим беспилотной опасности.

О возможном ударе БПЛА жителям региона сообщили накануне в 22:46. При объявлении опасности горожанам напомнили простые правила безопасности – отойти от окон и по возможности оставаться в «глухой» комнате, соблюдая правило двух стен, не пользоваться лифтом и следить за оповещениями РСЧС.

В 05:27 в Волгоградской области миновала угроза атаки дронами ВСУ. Сбивались ли в регионе смертоносные летательные аппараты, в Минобороны пока не сообщали.

Несмотря на то, что сотрудники Росавиации не вводили официальных ограничений в работу аэропорта, к этому часу в авигавани задерживается шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Фото Андрея Поручаева 

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