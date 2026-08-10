Глава бюро СМЭ в Сочи получил срок за подмену биоматериалов с трупов





Центральный районный суд Сочи вынес приговор заведующему Центральным отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы Максиму Соболевскому. Как сообщает ИА «Живая Кубань», его признали виновным в превышении должностных полномочий – эксперту инкриминировали подмену гистологических материалов в деле о гибели мужчины после драки. Соболевский проведёт пять лет в колонии общего режима.

Согласно материалам следствия, в мае 2024 года Соболевский участвовал в исследовании тела погибшего, смерть которого наступила после уличного конфликта. Специалист тогда высказал предположение, что причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения, а травмы, полученные в драке, напрямую к летальному исходу не привели.

На следующий день к эксперту попало тело другого умершего, доставленное из больницы с аналогичным предварительным диагнозом – «острое нарушение мозгового кровообращения». Именно от этого материала Соболевский отделил часть образцов и подменил ими образцы первого погибшего. Таким образом он намеревался искусственно подтвердить собственную первоначальную версию.

По данным обвинения, действовал эксперт небескорыстно – он рассчитывал на денежное вознаграждение от заинтересованных лиц, которым было выгодно именно такое заключение.

В результате подмены экспертиза выдала неверное заключение о причинах смерти мужчины, погибшего в драке. В суде Соболевский настаивал на том, что перепутал образцы случайно, однако представленные доказательства эту версию опровергли.

Суд назначил экс-заведующему бюро СМЭ наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным ограничением: после освобождения в течение двух лет он не сможет заниматься экспертной деятельностью. После оглашения приговора Соболевский был взят под стражу прямо в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.