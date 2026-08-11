Ростовчанка покалечилась во время катания на «таблетке»





6 августа на центральном пляже Кабардинки 23-летняя девушка вместе с супругом каталась на водном аттракционе «таблетка», который буксировал гидроцикл. Как передает Привет-Ростов, во время движения по акватории Чёрного моря аттракцион подбросило на волнах, в результате чего девушка получила травмы.

Пострадавшие обратились на личный приём к руководству Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России и попросили привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.