Символическая сборная 5‑го тура – с волгоградским акцентом





По итогам 5‑го тура Первой лиги чемпионата России по футболу в символическую сборную вошли сразу два игрока «Ротора» – Саид Алиев и Абу‑Саид Эльдарушев. Их вклад в победу над «Челябинском» оказался настолько весомым, что эксперты не смогли пройти мимо.

Событийный матч прошёл в Волгограде, и именно действия этой связки во многом предопределили успех хозяев. Саид Алиев, действуя на позиции нападающего, не только реализовал пенальти, но и оформил две голевые передачи. Абу‑Саид Эльдарушев тем временем дважды огорчил вратаря гостей, причём оба гола стали следствием грамотного выбора позиции и работы на опережение.

Специалисты единодушно сошлись во мнении: победа «Ротора» – это не только заслуга отдельных исполнителей, но и отражение системной работы тренерского штаба. Поэтому рулевые волгоградского клуба также по праву включены в итоговую символическую сборную тура.

Но и это ещё не всё. Лучшим и самым креативным «12‑м игроком» по праву считаются болельщики «Ротора». Без их харизматичной поддержки команде было бы куда сложнее удерживать высокий темп на протяжении всех 90 минут. Именно этот симбиоз поля и трибун и стал главным фактором успеха в домашнем матче.

Александр Веселовский

Фото Геннадия Гуляева