Ноутбук спалил два дома, гараж и кухню в Волгоградской области

В Волгоградской области пожарные расчеты ликвидировали серьезный пожар в Суровикинском районе, где горели два частных дома, гараж и летняя кухня. Возгорание стремительно разрасталось, огонь повредил жилые дома и хозпостройки. Практически дотла сгорела летняя кухня, где находился очаг пожара.

По данным ГУ МЧС России по региону, возгорание было ликвидировано на площади 200 кв.м. Пострадавших нет.

– Дознаватель МЧС России установил, что причиной пожара стало короткое замыкание в ноутбуке. Его оставили включенным в сеть в летней кухне, – сообщили в ГУ МЧС России по региону.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области