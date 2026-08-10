Шетлендские пони из «Альпаково» впервые вышли на прогулку в ЦПКиО





В Центральном парке Волгограда состоялся первый выход шетлендских пони из контактной деревни «Альпаково». Лорд, Мираж и Брауни прошлись по главным аллеям, познакомились с гостями и привыкали к городской среде. Как сообщили в пресс-службе парка, такие прогулки теперь будут проводиться регулярно во второй половине дня под присмотром смотрителей.

Маршрут пролегает мимо сцены, детских аттракционов и самых оживлённых мест парка. Основная цель – социализация животных: они учатся не бояться шума, людей и транспорта. Когда пони полностью освоятся, их начнут привлекать к мини-катаниям для маленьких посетителей по специально оборудованным дорожкам.





Три самца шетлендской породы поселились в «Альпаково» этим летом. Все они разного окраса: гнедой, серый и редкий «изабелла» с жемчужным отливом. Пони ориентированы на человека, легко обучаются, игривы и преданы.

Деревня расположена между главной сценой ЦПКиО и парком динозавров «Затерянный мир». Кроме пони, здесь живут альпаки, ламы, козы двух пород, овечки и кролики. Всех питомцев можно гладить и угощать морковкой.

Фото: ЦПКиО