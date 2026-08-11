Шесть человек пострадали в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-21099» с BMW в Урюпинском районе Волгоградской области. В региональном главке МВД уточнили, что за рулем «девяносто девятой» находился 17-летний юноша без права управления транспортным средством.

По предварительным данным, юноша при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и врезался в иномарку. В результате пострадал сам виновник аварии, а также четверо его пассажиров, в числе которых двое 16-летних товарищей. Все они доставлены в больницу с различными травмами.

Водитель BMW после случившегося обратился за помощью к медикам самостоятельно.

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