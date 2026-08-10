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Регион Туристический

Куда поехать из Волгограда на выходные: Калач-на-Дону – донские традиции, и рыбалка

Регион Туристический 10.08.2026 19:53
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10.08.2026 19:53


Всего в часе езды от Волгограда находится уголок, где легко совместить прогулки по живописным берегам Дона, знакомство с событиями Сталинградской битвы, рыбалку, поездку по казачьим станицам и отдых среди необычных природных ландшафтов. Калач-на-Дону и его окрестности давно стали одним из самых популярных направлений для путешествий выходного дня по Волгоградской области.

Как добраться

От Волгограда до Калача-на-Дону — около 85 километров. Дорога на автомобиле занимает чуть больше часа, также ежедневно курсируют рейсовые автобусы. Удобное расположение делает это направление востребованным не только у жителей региона, но и у гостей из Ростова-на-Дону, Луганска и других городов юга России.

От казачьего хутора до города на Дону


История этих мест начинается в первой половине XVIII века. Тогда на левом берегу Дона возник небольшой казачий хутор Калачевский. По одной из версий, название связано с крутым изгибом реки, который казаки называли «калачом». Другая легенда рассказывает, что имя поселению дал Петр I, попробовавший здесь свежий калач во время путешествия по Дону.

Жизнь местных жителей долгие годы была связана с рыболовством, коневодством, земледелием и скотоводством. Многие из этих традиционных промыслов сохранились до наших дней.

Новый этап развития наступил после открытия в 1862 году железной дороги между Царицыным и Калачом. Уже к концу XIX века населенный пункт превратился в крупный торговый центр с пароходными пристанями, железнодорожной станцией и почтовым сообщением.

Сегодня в Калаче-на-Дону проживают около 23,5 тысячи человек, а численность населения муниципалитета превышает 52 тысячи. Значительную роль в его развитии сыграло и строительство Волго-Донского судоходного канала, завершенное в рекордные сроки – всего за четыре года.

Голубинская — старейшая казачья станица

Путешествие стоит начать со станицы Голубинской, история которой насчитывает более четырех веков. Официальной датой основания считается 1608 год, хотя первые письменные упоминания относятся еще к XVI столетию.

Главная архитектурная жемчужина – храм Николая Чудотворца. Первую деревянную церковь возвели в 1741 году, но после пожара ее заменил каменный храм, освященный в 1891-м. В его облике сочетаются традиции древнерусского зодчества и элементы эклектики.

Голубинская не раз становилась свидетелем важных событий отечественной истории. Местные казаки участвовали в восстании Кондратия Булавина, а летом 1942 года здесь располагался штаб фельдмаршала Фридриха Паулюса. На въезде в станицу установлен танк ИС-2, рядом находится братская могила защитников Сталинградской земли.

Перелом Сталинградской битвы


Одно из самых знаковых мест расположено возле поселка Пятиморск. Именно здесь установлен монумент «Соединение фронтов», посвященный событиям 23 ноября 1942 года.

Во время операции «Уран» войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились, окружив 6-ю армию вермахта численностью около 330 тысяч человек. Этот день стал переломным в ходе Сталинградской битвы.

Шестнадцатиметровый памятник работы Евгения Вучетича появился у 13-го шлюза Волго-Донского канала в 1953 году и сегодня остается одним из главных военно-исторических объектов региона.

Какие музеи стоит посетить

Любителей истории заинтересует филиал музея Волго-Донского судоходного канала, открытый в 2008 году.

Не менее интересен краеведческий музей, разместившийся в доме купца Сергея Кравченко конца XIX века. В экспозиции представлены археологические находки, предметы быта донских казаков, старинные самовары, пасхальные яйца, а также материалы, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам.

Природа, ради которой сюда возвращаются

Эти места ценят не только любители истории. Весной степи превращаются в яркий ковер цветущих «лазориков» – диких тюльпанов, ставших одним из символов донского края.

Не менее впечатляют меловые обрывы – геологические образования, возникшие миллионы лет назад на месте древнего моря.

Совсем другой пейзаж открывается на Голубинских песках. Барханы, протянувшиеся на сотни метров, настолько напоминают среднеазиатскую пустыню, что многие впервые оказавшиеся здесь не верят, что находятся в Волгоградской области.

Любителям экологического туризма стоит заглянуть в памятник природы «Грушевая балка», где среди байрачных лесов сохранились краснокнижные растения.

Ведьмин Клык — место, которое не каждому удается найти


Одной из самых необычных природных достопримечательностей считается останец «Ведьмин Клык».

Десятиметровая меловая скала необычной формы скрыта в степи и не просматривается с трассы. Туристы обычно используют координаты 48.838155, 43.489356 или отправляются сюда вместе с проводниками, хорошо знающими местность.

Поездка сама по себе превращается в небольшое приключение: вокруг открываются широкие донские просторы, а неподалеку оборудована площадка, где можно оставить автомобиль и продолжить путь пешком.

Хорошев курган


По дороге стоит сделать остановку у Хорошева кургана. Это место редко попадает в популярные туристические маршруты, хотя именно отсюда летом 1942 года начался контрудар бойцов 1-й танковой армии, сорвавший планы противника по стремительному выходу к Сталинграду.

Сегодня здесь находятся братская могила, памятники, фрагменты самолета Пе-2 и установленный на постаменте тяжелый танк ИС-2.

Донская рыбалка и местные деликатесы

Для многих путешественников поездка ассоциируется прежде всего с отдыхом на Дону. В здешних водах ловят судака, щуку, сома, леща, окуня и плотву, поэтому рыболовы приезжают сюда практически круглый год

Берега реки облюбовали бобры, речные выдры, ласки и десятки видов птиц, поэтому прогулки будут интересны и любителям наблюдать за дикой природой.

Домой гости чаще всего увозят знаменитый донской балык и другую продукцию местных рыбаков.

Какие сувениры привезти

Помимо гастрономических подарков, путешественники охотно покупают пуховые изделия ручной работы.

Не менее востребованы изделия из лозы — корзины, мебель и традиционные рыболовные снасти. Дополнить коллекцию сувениров помогут глиняные фигурки казаков и казачек, ставшие своеобразной визитной карточкой этих мест.

Почему стоит выбрать это направление

Поездка в Калач-на-Дону — удачный вариант для тех, кто хочет открыть новые маршруты по Волгоградской области, прикоснуться к истории Сталинградской битвы, увидеть необычные природные памятники, отдохнуть на берегу Дона или отправиться на рыбалку. Насыщенная история, живописные ландшафты, казачьи традиции и разнообразие достопримечательностей делают этот уголок одним из самых интересных направлений для путешествия выходного дня.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области; архив V102.RU, администрация Волгоградской области; Павел Мирошкин

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