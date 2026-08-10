В Волгоградской области 10 августа объявлена беспилотная опасность





Вечером 10 августа в Волгоградской области объявлена опасность атаки беспилотников ВСУ. Соответствующую рассылку в 22:46 начало МЧС России из-за фиксации дронов в воздушном пространстве вблизи региона.

- Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. Номер вызова экстренных служб – 112, - говорится в сообщениях, рассылаемых спасателями в ведомственном приложении.

Фото из архива ИА «Высота 102»