



Сайты, предлагающие получить водительское удостоверение буквально в два клика, заблокировали по решению Фроловского городского суда.

– На нескольких ресурсах пользователям предлагали купить водительские удостоверения без обучения и сдачи экзаменов, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Так как доступ к сайтам был свободным, а личности администраторов не установлены, информация создавала угрозу общественной безопасности.

Не имея полномочий блокировать подобные ресурсы без официальных решений, сотрудники Роскомнадзора обратились в суд.

– Фроловский районный суд признал размещенные на страницах сведения запрещенными к распространению в России, так как они вводят пользователей в заблуждение и пропагандируют противоправные действия, – отметили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Решение об их блокировке подлежит немедленному исполнению.

Фото Павла Мирошкина