



В Волгоградской области на территории Палласовского района развернулись масштабные работы по обновлению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Представители подрядной организации реконструируют станции водоподготовки, насосные агрегаты и одновременно тянут к районному центру новые сети водоснабжения и канализации.

- Сейчас в активной стадии ведутся работы по реконструкции насосных станций 1-3-го подъемов и трубопроводной сети до Ромашковского сельского поселения. Завершены объемные подготовительные работы, выполнено устройство фундамента здания насосной станции 2-го подъема. Специалисты приступили к прокладке канализационной сети, - сообщили в пресс-службе облкомЖКХ.

Отметим, на текущий момент готовность объекта – 10%. Ближайшим этапом подрядная организация приступит к монтажу насосных станций пропускной способностью 5,5 тыс. куб. м в сутки, а также станций очистки, лаборатории, резервуаров для чистой воды. Ввод сооружений в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Фото: администрация Волгоградской области