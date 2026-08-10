Момент поломки подростками фонтана «Чайка» в Волжском попал на видео





Камеры видеонаблюдения сняли юных вандалов, которые сломали фонтан «Чайка» в Волжском Волгоградской области. На записи видно, как трое подростков резвятся в фонтане и пробуют свои силы на скульптуре птицы, установленной в центре водного сооружения. Они подтягиваются на ней, тянут за крылья и в итоге скульптура ломается и падает в фонтан.

В администрации Волжского сообщили, что оторванную часть фигуры нарушители бросили в воду и покинули место происшествия.

– На данный момент для ремонта композиции необходимо осушить фонтан и провести серьезные восстановительные работы. Это требует времени и средств, – рассказали в городской администрации.

В мэрии сообщили, что МАУ «СГТ», которое обслуживает фонтан, подготовило заявление в полицию. Однако администрация города все еще готова урегулировать ситуацию мирно и просит родителей, которые узнали своих детей на видео, незамедлительно обратиться в МАУ «СГТ».

Напомним, что фонтан «Чайка» является центральной частью мемориала первостроителям, реконструкция которого была выполнена менее двух лет назад.

Видео: администрации Волжского / МАКС