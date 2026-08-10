



Администрация Волгограда ответила на призыв депутата Государственной думы Сергея Миронова перестать штрафовать торгующих на улицах излишками дачников и разрешить им продавать выращенные на участках фрукты и овощи в общественных местах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ чиновников, менять правила торговли в пользу бабушек с помидорами они не планируют. Более того, в администрации Волгограда считают, что излишки с огородов волгоградцев могут навредить здоровью горожан больше, чем овощи с лотков перекупщиков.

Напомним, с инициативой разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах – у крупных магазинов, гипермаркетов и остановок – Миронов выступил в июле текущего года. По мнению депутата Госдумы, в непростое время данная мера позволила бы многим семьям заработать дополнительные средства. Он также раскритиковал существующий порядок, согласно которому легальная продажа разрешена только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках, и заявил, что эти площадки ориентированы не на частников, а на агрохолдинги, фермеров и перекупщиков, которые контролируют торговлю и не пускают туда дачников.

Депутат призвал пересмотреть правила благоустройства, которые запрещают торговлю «в неположенных местах», и разрешить людям продавать излишки своей продукции рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью. Обращение Миронова было адресовано к властям во всех субъектах и городах России.

– Мелкие частники там не конкуренты, и кое-где такое встречается, но «палки в колеса» ставят муниципальные власти. Лично я считаю это абсолютно несправедливым. Призываю облегчить жизнь садоводов и дать людям возможность продавать свою сельхозпродукцию в людных местах, – заявлял Сергей Миронов.

Информация о призыве Миронова, опубликованная редакцией ИА «Высота 102», вызвала горячую поддержку со стороны волгоградцев. В связи с этим редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой ответить на два вопроса: готова ли мэрия рассмотреть предложение депутата ГД и внести на рассмотрение облдумы поправки в статью КоАП Волгоградской области 8.3., согласно которым пенсионерам разрешалось бы торговать в людных места. Также нас интересовало, планируются ли в Волгограде в ближайшее время рейды по выявлению дачников-нарушителей.

В ответе, поступившем в распоряжение редакции, чиновники рассказали о наличии площадок, предназначенных для торговли сезонной продукцией. И ничего не ответили на поставленные вопросы. Цитата:

– В Волгограде реализовать сельскохозяйственную продукцию, в том числе фрукты, ягоды, зелень и овощи, дачники и садоводы могут на официальных торговых площадках. Всего на территории областного центра на сегодняшний день утверждено свыше 60 площадок для проведения ярмарок, предназначенных как для реализации продовольственных, так и непродовольственных товаров. Согласно действующему порядку, не менее 10% мест на ярмарках предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, они предоставляются на льготной основе.

Здесь стоит остановиться и уточнить – льготная основа не означает бесплатная. Чтобы продать пару килограммов клубники или яблок, пенсионерам-дачникам необходимо сходить в администрацию рынка, предъявить книжку садовода, получить разрешение (справку) и внести озвученную представителями рынка плату. Так, уверены чиновники, до конечного потребителя дойдет только тот товар, который не представляет угрозы:

– Важно подчеркнуть, что для обеспечения безопасности граждан весь реализуемый товар проходит санитарно-ветеринарный контроль. Кроме того, на всех площадках обустроено твердое покрытие, оборудованы санузлы и места для сбора отходов.

Уличная торговля, в том числе реализация продукции дачников и садоводов, регулируется нормативно-правовыми актами различного уровня, в том числе федерального и регионального и также включает в себя требования соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Контроль за соблюдением действующих правил торговли осуществляют представители профильных федеральных ведомств, а также представители органов местного самоуправления.

При выполнении своих обязанностей представители муниципалитета руководствуются действующими правовыми нормами. Основное внимание, в части обеспечения порядка в сфере уличной торговли, уделяется профилактическим мероприятиям. С торгующими проводится профилактическая работа: граждан информируют о возможности ведения законной торговли на официальных торговых площадках.

Напомним, что приобретение продовольственной продукции вне специально подготовленных мест (с земли, вблизи автодорог и магистралей и др.) может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

Между тем, отметим, возможности «льготно» торговать овощами с грядок на рынках волгоградские дачники почему-то избегают. Для примера – пустующая на улице Ангарской ярмарка, где в разгар сезона не застать ни одного пенсионера с излишками. При этом на улочках микрорайона всегда можно купить вкуснейшие и проверенные овощи с грядок. Фото читателей ИА «Высота 102»:







