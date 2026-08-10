Главное

Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ «Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане «Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра Техника для детской поликлиники – с заботой о маленьких пациентах Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля

Актуально

«Осторожно, вас снимают»: как журналисты ИА «Высота 102» проводили самые громкие расследования

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ситуация на АЗС Краснодара: где 14 августа можно купить бензин
По данным на утро 14 августа, в краевой столице функционирует 78 автозаправочных станций, сообщает МЦУ Краснодара. За сутки количество действующих точек продажи топлива выросло на семь, сообщает ИА «Живая...
Федеральные новости
 Ростовчанина настиг психоз в поезде на третьи сутки в пути
Пассажира поезда, следовавшего из Ростовской области на Север, экстренно госпитализировали с острым алкогольным психозом. Инцидент произошёл на станции в Ярославле, где мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает «Привет-Ростов». По...
Общество

Мэрия Волгограда ответила на призыв Миронова отстать от торгующих излишками дачников

Общество 10.08.2026 19:22
0
10.08.2026 19:22


Администрация Волгограда ответила на призыв депутата Государственной думы Сергея Миронова перестать штрафовать торгующих на улицах излишками дачников и разрешить им продавать выращенные на участках фрукты и овощи в общественных местах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ чиновников, менять правила торговли в пользу бабушек с помидорами они не планируют. Более того, в администрации Волгограда считают, что излишки с огородов волгоградцев могут навредить здоровью горожан больше, чем овощи с лотков перекупщиков.

Напомним, с инициативой разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах – у крупных магазинов, гипермаркетов и остановок – Миронов выступил в июле текущего года. По мнению депутата Госдумы, в непростое время данная мера позволила бы многим семьям заработать дополнительные средства. Он также раскритиковал существующий порядок, согласно которому легальная продажа разрешена только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках, и заявил, что эти площадки ориентированы не на частников, а на агрохолдинги, фермеров и перекупщиков, которые контролируют торговлю и не пускают туда дачников.

Депутат призвал пересмотреть правила благоустройства, которые запрещают торговлю «в неположенных местах», и разрешить людям продавать излишки своей продукции рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью. Обращение Миронова было адресовано к властям во всех субъектах и городах России. 

– Мелкие частники там не конкуренты, и кое-где такое встречается, но «палки в колеса» ставят муниципальные власти. Лично я считаю это абсолютно несправедливым. Призываю облегчить жизнь садоводов и дать людям возможность продавать свою сельхозпродукцию в людных местах, – заявлял Сергей Миронов.

Информация о призыве Миронова, опубликованная редакцией ИА «Высота 102», вызвала горячую поддержку со стороны волгоградцев. В связи с этим редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой ответить на два вопроса: готова ли мэрия рассмотреть предложение депутата ГД и внести на рассмотрение облдумы поправки в статью КоАП Волгоградской области  8.3., согласно которым пенсионерам разрешалось бы торговать в людных места. Также нас интересовало, планируются ли в Волгограде в ближайшее время  рейды по выявлению дачников-нарушителей.

В ответе, поступившем в распоряжение редакции, чиновники рассказали о наличии площадок, предназначенных для торговли сезонной продукцией. И ничего не ответили на поставленные вопросы. Цитата: 

– В Волгограде реализовать сельскохозяйственную продукцию, в том числе фрукты, ягоды, зелень и овощи, дачники и садоводы могут на официальных торговых площадках. Всего на территории областного центра на сегодняшний день утверждено свыше 60 площадок для проведения ярмарок, предназначенных как для реализации продовольственных, так и непродовольственных товаров. Согласно действующему порядку, не менее 10% мест на ярмарках предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, они предоставляются на льготной основе.

Здесь стоит остановиться и уточнить – льготная основа не означает бесплатная. Чтобы продать пару килограммов клубники или яблок, пенсионерам-дачникам необходимо сходить в администрацию рынка, предъявить книжку садовода, получить разрешение (справку) и внести озвученную представителями рынка плату. Так, уверены чиновники, до конечного потребителя дойдет только тот товар, который не представляет угрозы:  

– Важно подчеркнуть, что для обеспечения безопасности граждан весь реализуемый товар проходит санитарно-ветеринарный контроль. Кроме того, на всех площадках обустроено твердое покрытие, оборудованы санузлы и места для сбора отходов.

Уличная торговля, в том числе реализация продукции дачников и садоводов, регулируется нормативно-правовыми актами различного уровня, в том числе федерального и регионального и также включает в себя требования соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Контроль за соблюдением действующих правил торговли осуществляют представители профильных федеральных ведомств, а также представители органов местного самоуправления.

При выполнении своих обязанностей представители муниципалитета руководствуются действующими правовыми нормами. Основное внимание, в части обеспечения порядка в сфере уличной торговли, уделяется профилактическим мероприятиям. С торгующими проводится профилактическая работа: граждан информируют о возможности ведения законной торговли на официальных торговых площадках. 

Напомним, что приобретение продовольственной продукции вне специально подготовленных мест (с земли, вблизи автодорог и магистралей и др.) может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

Между тем, отметим, возможности «льготно» торговать овощами с грядок на рынках волгоградские дачники почему-то избегают. Для примера – пустующая на улице Ангарской ярмарка, где в разгар сезона не застать ни одного пенсионера с излишками. При этом на улочках микрорайона всегда можно купить вкуснейшие и проверенные овощи с грядок. Фото читателей ИА «Высота 102»: 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.08.2026 03:01
Общество 15.08.2026 03:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2026 02:54
Общество 15.08.2026 02:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2026 02:49
Общество 15.08.2026 02:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 22:27
Общество 14.08.2026 22:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 21:48
Общество 14.08.2026 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 20:57
Общество 14.08.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 20:12
Общество 14.08.2026 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 19:19
Общество 14.08.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 19:05
Общество 14.08.2026 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 17:58
Общество 14.08.2026 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 17:37
Общество 14.08.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 16:57
Общество 14.08.2026 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 15:43
Общество 14.08.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 14:42
Общество 14.08.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 14:08
Общество 14.08.2026 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

03:01
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда ночью 15 августаСмотреть фотографии
02:54
Ночной вой сирен разбудил волгоградцев 15 июляСмотреть фотографии
02:49
В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 15 августаСмотреть фотографии
22:27
Налет дронов ВСУ готовится отразить Волгоградская областьСмотреть фотографии
21:48
«Не мог оторвать глаз от неба»: волгоградский фотограф снял Млечный Путь и звездопад ПерсеидыСмотреть фотографии
21:45
«Ротор» и «Урал» сыграли вничьюСмотреть фотографии
21:14
16063 болельщика пришли на матч «Ротор» - «Урал» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:57
«Всё не так просто»: волгоградка с 400 баллами на ЕГЭ не поступила на ПМИ в ВШЭ на бюджетСмотреть фотографии
20:33
«Ротор» ведет в счете после первого тайма с «Уралом»Смотреть фотографии
20:12
Волгоградке дали возможность стать мамой после удаления миомыСмотреть фотографии
19:19
Переезд в Жилгородке Волгограда закроют на два дня на ремонтСмотреть фотографии
19:05
Рейды перед матчем «Ротора» в центре Волгограда организовала полицияСмотреть фотографии
18:41
«Цель противника – не деньги, а паника и вербовка»: подкаст ИА «Высота 102» с ветераном госбезопасности Павлом ЧебаненкоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волжанка завоевала титул «Королевы» на всероссийском конкурсе красоты и материнстваСмотреть фотографии
17:37
41 млн потратят на визит в Волгоград Чеботиной, «Пиццы» и Mia BoykaСмотреть фотографии
17:06
Стало известно состояние волгоградцев из разорванной в смертельном ДТП «Лады»Смотреть фотографии
16:57
Запрет на прогулки по лесу в Волгоградской области продлен до 11 сентябряСмотреть фотографии
16:40
ИКВО признала законной утрату статуса кандидата дворником из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:43
Новый турмаршрут? Волгоградцы засняли следующий до Ярославля трамвайСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:35
ПСБ представил комплексные решения по обратному эквайрингу для металлургической отраслиСмотреть фотографии
14:15
Троим волгоградским экс-депутатам подтвердили суровые сроки за мегааферуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о затяжной атмосферной засухеСмотреть фотографии
13:33
ФСБ: волгоградец за 10 млн обещал перевести погибшего военного в тылСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде УК после крупного штрафа реанимировала лифты в девятиэтажкеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам напомнили об упрощенном порядке подачи уведомлений в ФНС с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:52
Суд под Волгоградом отправил в СИЗО внука, забившего до смерти бабушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
«Важно продолжать работу»: Андрей Бочаров обсудил с активом Палласовки развитие районаСмотреть фотографии
12:00
Волгоградку осудили за обман государства с мясным бизнесомСмотреть фотографии
11:55
Андрей Бочаров проверил ФОК, ДК и молодёжный центр в ПалласовкеСмотреть фотографии
 