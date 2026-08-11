



На ночных гонщиков, летающих по дорогам после объявления беспилотной опасности и лишающих сна ревом моторов, пожаловались жители Волгограда и многих районов Волгоградской области.

В выходные корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали о проблеме среднеахтубинцев, решить которую они не могут целый год. После этого о байкерах, предпочитающих летать по дорогам исключительно ночью, рассказали и другие волгоградцы.

– В Красноармейском районе тоже есть один такой: с 00:30 гоняет на мотоцикле мимо домов. А окна-то открыты, и вскакиваешь, как ошпаренный от такого шума, – написала читатель ИА «Высота 102».

– Руднева, Кировский. Ревут с 12 ночи так, что сердце выпрыгивает, –поддерживает ее волгоградка Анна. – Покоя нет. И так все ночи не спишь толком, еще и эти глуповатые. Давно пора ввести комендантский час на эти покатушки с ночным ревом.

– Тракторный, поселок ГЭС. Тоже самое. Сил нет слушать… Катаются подростки от 12 лет и выше. Мне вот интересно, а родителям есть дело до своих детей? – задается вопросом Ирина.

Напомним, что о поведении подростков, которые выскакивают на дороги по ночам, жители Средней Ахтубы сообщали как в полицию, так и в прокуратуру. В официальном ответе на жалобу сотрудники районного отделения отчитались о проведенном профилактическом мероприятии и составлении трех протоколов об административных правонарушениях.

– Дополнительно сообщаю, что данные мероприятия проводятся на постоянной основе, исходя из расчета сил и средств Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Среднеахтубинскому району, – сказано в ответе за подписью начальника ОМВД по Среднеахтубинскому району Сергея Осадчего.

Проводятся ли подобные рейды в Волгограде, корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в региональном главке МВД.

Фото сгенерировано с помощью ИИ