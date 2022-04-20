Происшествия

Отчаянная волгоградка из-за любви «заминировала» поезд в Казань

Происшествия 20.04.2022 16:36
20.04.2022 16:36


В Волгограде сегодня, 20 апреля, вынесли приговор в отношении 36-летней женщины, которая в декабре прошлого года «заминировала» поезд дальнего следования. Причиной, как стало известно информагентству «Высота 102», стала ее глубокая симпатия к пассажиру. 

— Установлено, что 36-летняя Екатерина П. узнала, что ее знакомый, к которому она испытывала симпатию, собирается уехать в Казань. Женщина была настолько против поездки, что в день отъезда, 9 декабря 2021 года, позвонила со своего сотового в экстренные службы и сообщила о том, что ее знакомый планирует террористический акт в поезде дальнего следования, — сообщила информагентству руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

На место, как и полагается, были вызваны  полиция, МЧС и медики. По итогам проверки признаков подготовки террористического акта обнаружено не было. 

— В судебном заседании женщина полностью признала вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, — уточняет Екатерина Вальковская. — Приговором Дзержинского районного суда волгоградка признана виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, а также в заведомо ложном доносе. 

По совокупности преступлений суд приговорил волгоградку к двум годам условно и двухлетнему испытательному сроку. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Как сложилась личная жизнь женщины, не сообщается. 

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