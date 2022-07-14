В Волгограде банде наркоторговцев грозит пожизненный срок





В Волгограде завершилось расследование уголовного дела в отношении шести участников наркокартеля, который занимался оборотом в особо крупных размерах. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, обвиняемым грозит срок до 20 лет либо пожизненно.

- Входе расследования установлено, что с марта по май 2021 года волгоградец и пятеро жителей Республики Казахстан, временно проживающих в Волгограде, в возрасте от 21 до 34 лет, под видом интернет-магазина занимались сбытом наркотиков на территории региона, - пояснили в пресс-службе регионального главка. - Данные лица занимались получением наркотиков, их фасовкой и сбытом путем закладок в тайниках. Сотрудникам полиции с 12 по 25 мая 2021 года удалось пресечь незаконную деятельность злоумышленников.

При осмотре жилищ было обнаружено и изъято свыше 2 кг. синтетических наркотиков, содержащих мефедрон, N-метилэфедрон, таблетки МДМА и другие вещества.





Подозреваемых в зависимости от роли каждого обвиняют в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ)

Четверо подозреваемых полностью признали свою вину, один признал частично, еще один – не сознался в содеянном.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ворошиловский районный суд. Ожидать процесс обвиняемые будут под стражей.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области