Расследования

Под Волгоградом нашли искромсанное ножом тело женщины

Расследования 30.04.2022 12:18
30.04.2022 12:18


В Камышине Волгоградской области совершено жестокое убийство местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома по улице Ленина.

— Труп обнаружили в ночь с пятницы на субботу. Погибшей 55 лет. На теле — многочисленные ножевые ранения, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. 

По некоторой информации, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Подозреваемым проходит сожитель погибшей. Журналисты информагентства направили запрос в СУ СКР по Волгоградской области. 

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