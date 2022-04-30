В Камышине задержан предполагаемый жестокий убийца 55-летней женщины

В Камышине Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством 55-летней местной жительницы. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили сегодня ночью. ИА «Высота 102» стали известны подробности жестокого преступления.
— В отношении сожителя погибшей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Мужчина задержан. В настоящий момент дает признательные показания.
Известно, что преступление произошло в ночь с пятницы на субботу. Между 55-летним фигурантом дела и погибшей произошла ссора на бытовой почве. Мужчина схватил нож и стал наносить удары своей сожительнице, в том числе в область шеи. Женщина скончалась на месте.
Позже сожитель сообщил своим родственникам об убийстве. Последние вызвали полицию. Мужчину прошел процедуру медосвидетельствования — врачи зафиксировали алкогольное опьянение.