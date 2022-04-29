Расследования

Под Волгоградом браконьер убил ножом в сердце работника фермы

Расследования 29.04.2022 19:30
29.04.2022 19:30


Прокурор Городищенского района Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по делу о смерти 35-летнего работника фермы. Как стало известно ИА «Высота 102», фигурантом проходит ранее судимый за браконьерство 61-летний житель поселка Новый Рогачик. 

— Обвиняемый ранее был судим по ст. 256 УК РФ — незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, — рассказал информагентству руководитель Городищенского МСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин. 

По версии следствия, днем 17 февраля 2022 года обвиняемый и потерпевший распивали спиртное на ферме. Очередной спор перерос в серьезный конфликт. Фигурант дела схватил кухонный нож и набросился на своего оппонента, мирно сидевшего на кровати у стенки. 

Мужчина нанес не менее трех ударов ножом в область груди, целясь в сердце. Агрессор также зацепил бедро и голень потерпевшего. Работник фермы от полученных травм скончался на месте.   

Известно, что у обвиняемого за плечами среднее специальное образование. Ранее проживал один, не имел семьи и детей. В последнее время не работал. 61-летний мужчина до совершения очередного преступления освободился из колонии строгого режима. Условный срок ему заменили реальным лишением свободы. 

Фото: МСО СУ СКР по Волгоградской области

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