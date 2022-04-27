Регоператор в Волгограде будет копаться в мусоре и снимать его на видео



Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обязал регионального оператора по обращению с ТКО выявлять и фиксировать факты нарушения правил сортировки мусора. Информацию с видеодоказательствами «Ситиматик-Волгоград» должен передавать ответственным за содержание контейнерной площадки – УК, ТСЖ или администрации района.

Новые обязанности закреплены приказом облкомприроды об изменении порядка накопления ТКО в Волгоградской области. В частности, он предусматривает внедрение раздельного сбора мусора, которое стартовало в пяти районах Волгограда.

Документ запрещает складирование смешанных отходов – пищи, соприкасавшуюся с ней упаковку, средства личной гигиены – в контейнеры для сухого мусора. Если регоператор обнаружит нарушение этого правила, его требуется зафиксировать.

– При непосредственном обнаружении факта нахождения смешанных отходов в контейнере для сухих отходов региональный оператор осуществляет фиксацию факта... посредством видеосъемки, при этом полученная видеозапись должна максимально точно и полно воспроизводить признаки и свойства содержимого контейнера, а также отображать дату и время проведения видеосъемки, – говорится в приказе облкомприроды.

Содержимое «сухого» контейнера, куда попала еда или упаковка из-под нее, придется вытряхнуть к смешанным отходам и вывезти вместе с ними вместо доставки на переработку вторсырья. В тот же день или максимум на следующий «Ситиматик-Волгоград» должен отправить письмо с видеороликом ответственному за содержание контейнерной площадки.

Ранее информагентство сообщало, что регоператор будет публиковать на своем сайте информацию о несоблюдении жителями Волгограда правил раздельного сбора мусора. Эти же сведения предписано обнародовать в печатном виде – на досках объявлений в подъездах или во дворах многоквартирных домов.