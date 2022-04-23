В Волгоградской области изменили схему обращения с отходами



Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области актуализировал территориальную схему обращения с отходами, разработанную специалистами из Казани. В новой редакции документа изменены схемы потоков ТКО и подход в расчетах образования отходов, а также утвержден поэтапный переход на дуальный сбор мусора на всей территории региона, сообщили в облкомприроды.

Изменения направлены на снижение в два раза объема захораниваемого на полигонах и направляемого на переработку мусора к 2030 году. В частности, актуализированная схема предполагает расчет образования ТКО исходя не из нормативов накопления, а из фактического количества отходов, принимаемых регоператором от населения. Это почти на 400 тысяч тонн меньше. Этот показатель является основой тарифа для населения по оплате коммунальной услуги.

Согласно обновленному документу стратегического планирования, будут также созданы новые современные мусороперерабатывающие комплексы, отходы будут вовлечены во вторничный оборот. В течение трех лет в Волгоградской области осуществят переход на раздельный сбор мусора по двухконтейнерной системе: для сухих и смешанных отходов. К первым относятся бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, не загрязненные пищевыми отходами, ко вторым – пищевые отходы, загрязненная ими упаковка, средства личной гигиены.

Жители многоквартирных домов будут отправлять в мусоропровод только смешанные отходы, а сухие складировать самостоятельно на контейнерной площадке. При переходе на раздельное накопление ТКО потребители обязаны самостоятельно сортировать мусор и не допускать попадания смешанных отходов в контейнеры для сухих. Сухие отходы должны вывозиться по графику не реже одного раза в неделю, по заявкам – при полном заполнении соответствующих контейнеров.

Внедрение уже началось в пяти районах Волгограда: Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском и Ворошиловском. В следующем году на дуальный сбор ТКО перейдут оставшиеся три района областного центра и 11 районов области. В 2024 году раздельный сбор ТКО внедрят еще в 13 муниципальных районах и четырех городских округах.

Напомним, проект новой территориальной схемы обращения с отходами в Волгоградской области был разработан компанией «Эттон Центр» из Казани. В январе 2022 года его представили на общественные обсуждения, в ходе которых от Росприроднадзора, Волгоградского УФАС, администрации Камышинского района, регоператора по обращению с ТКО, общественной организации «Зеленый патруль» и других поступили более 20 замечаний и предложений.