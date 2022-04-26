Региональный оператор по обращению с ТКО будет публиковать на своем сайте информацию о несоблюдении жителями Волгограда правил раздельного сбора мусора. Эти же сведения предписано обнародовать в печатном виде – на досках объявлений в подъездах или во дворах многоквартирных домов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Напомним, с 15 апреля в Волгограде началось внедрение дуального сбора ТКО – в пяти районах городах жильцы теперь должны сортировать отходы на сухие и смешанные и выбрасывать их в разные контейнеры. В частности, синие емкости во дворах предназначены для бумаги, картона, пластика, полиэтилена, металла, стекла, не загрязненных пищевыми отходами. В зеленые контейнеры или мусоропроводы жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского и Ворошиловского районов должны выбрасывать пищевые отходы, загрязненную ими упаковку и использованные средства личной гигиены.
Согласно обновленной схеме обращения с отходами, при переходе на раздельное накопление ТКО потребители обязаны самостоятельно сортировать мусор и не допускать попадания смешанных отходов в контейнеры для сухих. Сухие отходы должны вывозиться по графику не реже одного раза в неделю, по заявкам – при полном заполнении соответствующих контейнеров. Смешанные ТКО мусоровоз будет забирать как прежде.