Экология

В Волгограде для нарушителей правил сортировки мусора создадут доски позора

Экология 26.04.2022 10:57
26.04.2022 10:57


Региональный оператор по обращению с ТКО будет публиковать на своем сайте информацию о несоблюдении жителями Волгограда правил раздельного сбора мусора. Эти же сведения предписано обнародовать в печатном виде – на досках объявлений в подъездах или во дворах многоквартирных домов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.


Напомним, с 15 апреля в Волгограде началось внедрение дуального сбора ТКО – в пяти районах городах жильцы теперь должны сортировать отходы на сухие и смешанные и выбрасывать их в разные контейнеры. В частности, синие емкости во дворах предназначены для бумаги, картона, пластика, полиэтилена, металла, стекла, не загрязненных пищевыми отходами. В зеленые контейнеры или мусоропроводы жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского и Ворошиловского районов должны выбрасывать пищевые отходы, загрязненную ими упаковку и использованные средства личной гигиены.

Согласно обновленной схеме обращения с отходами, при переходе на раздельное накопление ТКО потребители обязаны самостоятельно сортировать мусор и не допускать попадания смешанных отходов в контейнеры для сухих. Сухие отходы должны вывозиться по графику не реже одного раза в неделю, по заявкам – при полном заполнении соответствующих контейнеров. Смешанные ТКО мусоровоз будет забирать как прежде.

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