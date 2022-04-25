В Камышине напавшую на ППС 40-летнюю женщину проверят на вменяемость

В Камышине Волгоградской области 40-летняя женщина напала на старшину полиции — сотрудницу ППС — во время эвакуации школы. Подробности происшествия стали известны ИА «Высота 102» сегодня, 25 апреля.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Фигурантке назначена психиатрическая экспертиза.
Известно, что нападение на сотрудницу МВД произошло 19 апреля во время эвакуации школы № 16 в Камышине. В образовательное учреждение поступило сообщение о минировании. Недовольной камышанке не понравились законные требования старшины, не пустившей ее в здание школы. Фигурантка дела ударила сотрудницу при исполнении.
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