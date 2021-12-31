



Новая территориальная схема обращения с отходами, разработанная компанией «Эттон Центр» из Казани, признана самой оптимальной для Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, лучший проект определила рабочая группа, рассмотрев все варианты, которые разрабатывались в течение четырех месяцев. «Казанский» проект в январе 2022 года будет представлен на общественные обсуждения. В марте новую территориальную схему обращения с отходами планируют утвердить окончательно.

Основные цели этой работы, как пояснили в комитете природных ресурсов, - актуализировать массу образующихся отходов на территории региона, схему потоков ТКО, мероприятия по раздельному накоплению мусора и производственные мощности сферы обращения с ТКО для обеспечения стопроцентной сортировки и снижения объемов отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году.

Отмечается, что разработчик учел пожелание специалистов и изменил сам подход в расчетах образования отходов, исходя не из нормативов накопления, а из фактического количества образующихся в регионе твердых коммунальных отходов, а это почти на 400 тысяч тонн меньше. Именно этот показатель ложится в основу тарифа для населения по оплате коммунальной услуги.

Кроме того, схема предусматривает максимальное использование действующих объектов по обработке и захоронению ТКО и практически полный отказ от строительства новых мощностей.

Новым направлением станет утилизация на площадках биокомпостирования органической части ТКО - не менее трети отходов жизнедеятельности человека, в том числе пищевые, растительные. В модели также отражены планы региона по запуску раздельного сбора мусора с нового года в пяти районах Волгограда и в 2023-2024 годах – еще в 3 районах города и муниципалитетах.

В облкомприроды пояснили, что необходимость полной корректировки действующей территориальной схемы обращения с отходами вызвана, прежде всего, задачами, поставленными перед отраслью президентом и правительством РФ, по обработке всего объема образуемых в регионе ТКО, максимальному вовлечению в оборот вторичных материальных ресурсов и планомерного отказа от захоронения отходов на полигонах.



