Экология 31.12.2021 12:01
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31.12.2021 12:01
Новая территориальная схема обращения с отходами, разработанная компанией «Эттон Центр» из Казани, признана самой оптимальной для Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, лучший проект определила рабочая группа, рассмотрев все варианты, которые разрабатывались в течение четырех месяцев. «Казанский» проект в январе 2022 года будет представлен на общественные обсуждения. В марте новую территориальную схему обращения с отходами планируют утвердить окончательно.
Основные цели этой работы, как пояснили в комитете природных ресурсов, - актуализировать массу образующихся отходов на территории региона, схему потоков ТКО, мероприятия по раздельному накоплению мусора и производственные мощности сферы обращения с ТКО для обеспечения стопроцентной сортировки и снижения объемов отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году.
Отмечается, что разработчик учел пожелание специалистов и изменил сам подход в расчетах образования отходов, исходя не из нормативов накопления, а из фактического количества образующихся в регионе твердых коммунальных отходов, а это почти на 400 тысяч тонн меньше. Именно этот показатель ложится в основу тарифа для населения по оплате коммунальной услуги.
Кроме того, схема предусматривает максимальное использование действующих объектов по обработке и захоронению ТКО и практически полный отказ от строительства новых мощностей.
Новым направлением станет утилизация на площадках биокомпостирования органической части ТКО - не менее трети отходов жизнедеятельности человека, в том числе пищевые, растительные. В модели также отражены планы региона по запуску раздельного сбора мусора с нового года в пяти районах Волгограда и в 2023-2024 годах – еще в 3 районах города и муниципалитетах.
В облкомприроды пояснили, что необходимость полной корректировки действующей территориальной схемы обращения с отходами вызвана, прежде всего, задачами, поставленными перед отраслью президентом и правительством РФ, по обработке всего объема образуемых в регионе ТКО, максимальному вовлечению в оборот вторичных материальных ресурсов и планомерного отказа от захоронения отходов на полигонах.
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