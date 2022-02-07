Новую схему обращения с отходами в Волгоградской области примут после обсуждений

Экология 07.02.2022 15:00
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07.02.2022 15:00
Более 20 замечаний и предложений к проекту новой территориальной схемы обращения с отходами в Волгоградской области поступило в ходе общественных обсуждений. Как сообщили в облкомприроды, порядка 80% доводов, указанных в обращениях, касаются технической части проекта и технических характеристик эксплуатируемых объектов. Предложения и замечания поступили от Росприроднадзора, Волгоградского УФАС, администрации Камышинского района, регионального оператора по обращению с ТКО, общественной организации "Зеленый патруль" и других.
Как ранее сообщалось, для Волгоградской области разработана новая территориальная схема обращения с отходами. Ее авторами стали специалисты компании "Эттон Центр" из Казани. Разработчик учел пожелание специалистов и изменил сам подход в расчетах образования отходов, исходя не из нормативов накопления, а из фактического количества образующихся в регионе твердых коммунальных отходов, а это почти на 400 тысяч тонн меньше. Указанный показатель является основой тарифа для населения по оплате коммунальной услуги.
Основной целью работы по корректировке терсхемы, напомним, является актуализация массы образующихся отходов на территории региона, схемы потоков ТКО, мероприятий по раздельному накоплению мусора и производственных мощностей сферы обращения с ТКО для обеспечения стопроцентной сортировки и снижения в два раза к 2030 году объемов отходов, направляемых на полигоны.
В марте новую схему планируют утвердить окончательно.
Фото из архива "Высоты 102"
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