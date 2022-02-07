Экология

Новую схему обращения с отходами в Волгоградской области примут после обсуждений

Экология 07.02.2022 15:00
0
07.02.2022 15:00


Более 20 замечаний и предложений к проекту новой территориальной схемы обращения с отходами в Волгоградской области поступило в ходе общественных обсуждений. Как сообщили в облкомприроды, порядка 80% доводов, указанных в обращениях, касаются технической части проекта и технических характеристик эксплуатируемых объектов. Предложения и замечания поступили от Росприроднадзора, Волгоградского УФАС, администрации Камышинского района, регионального оператора по обращению с ТКО, общественной организации "Зеленый патруль" и других. 
Как ранее сообщалось, для Волгоградской области разработана новая территориальная схема обращения с отходами. Ее авторами стали специалисты компании "Эттон Центр" из Казани. Разработчик учел пожелание специалистов и изменил сам подход в расчетах образования отходов, исходя не из нормативов накопления, а из фактического количества образующихся в регионе твердых коммунальных отходов, а это почти на 400 тысяч тонн меньше. Указанный показатель является основой тарифа для населения по оплате коммунальной услуги.
Основной целью работы по корректировке терсхемы, напомним, является актуализация массы образующихся отходов на территории региона, схемы потоков ТКО, мероприятий по раздельному накоплению мусора и производственных мощностей сферы обращения с ТКО для обеспечения стопроцентной сортировки и снижения в два раза к 2030 году объемов отходов, направляемых на полигоны.
В марте новую схему планируют утвердить окончательно.
Фото из архива "Высоты 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экология
07.02.2022 12:51
Экология 07.02.2022 12:51
Комментарии

0
Далее
Экология
04.02.2022 17:01
Экология 04.02.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Экология
02.02.2022 08:00
Экология 02.02.2022 08:00
Комментарии 0

0
Далее
Экология
19.01.2022 19:33
Экология 19.01.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Экология
17.01.2022 11:58
Экология 17.01.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Экология
10.01.2022 16:07
Экология 10.01.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.01.2022 10:40
Экология 10.01.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Экология
31.12.2021 12:01
Экология 31.12.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Экология
29.12.2021 10:03
Экология 29.12.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Экология
24.12.2021 14:09
Экология 24.12.2021 14:09
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2021 14:28
Экология 22.12.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2021 10:32
Экология 22.12.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Экология
18.12.2021 09:20
Экология 18.12.2021 09:20
Комментарии

0
Далее
Экология
17.12.2021 09:36
Экология 17.12.2021 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.12.2021 17:06
Экология 14.12.2021 17:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:48
«Обвиняли в доносах и избиении пациентов»: в скандальном интернате в Волгоградской области незаконно увольняли сотрудниковСмотреть фотографии
18:00
Первый самолет в Тюмень улетел из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:16
Волгоградцам разъяснили упрощенный порядок возврата налоговых вычетовСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области все закрытые из-за ковида школы вышли из карантинаСмотреть фотографии
16:52
"Это скоро закончится": волгоградский фельдшер - о лавине вызовов к больным "омикроном"Смотреть фотографии
16:02
На Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже 1000 участниковСмотреть фотографии
15:00
Новую схему обращения с отходами в Волгоградской области примут после обсужденийСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области за три месяца умерли два бывших главных врача ЦРБСмотреть фотографии
14:09
«Волгоградэнергосбыт» временно закрывает абонентские участки и приглашает в онлайнСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцев взволновала рубка молодых деревьев в ЦПКиО (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Создай свой стикерпак для чатов: «Сферум» приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформыСмотреть фотографии
13:06
В суде Москвы отложили рассмотрение иска экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к FacebookСмотреть фотографии
12:51
Прокуратура нашла нелегальные речные суда на Ахтубе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленяСмотреть фотографии
12:15
"Куда еще больше?": в Волгоградской области зафиксирован пугающий рост заболеваемости ковидомСмотреть фотографии
12:05
В поликлиниках Волгоградской области сохранили оказание плановой медпомощиСмотреть фотографии
12:04
В Волжском таксист погулял на деньги пассажиркиСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области мужчина убил соседа за визиты без разрешенияСмотреть фотографии
11:54
«Был трезвенником и верующим»: в сгоревшем доме в Волгограде погиб 66-летний мужчинаСмотреть фотографии
11:11
В Волжском машина с пьяным водителем врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:27
Заболевшие волгоградцы часами ждут приема у терапевтов на улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
В Волгограде продавали жидкость для вейпов с превышением никотинаСмотреть фотографии
08:33
Из магазинов Волгограда изъяли поддельные аксессуары AppleСмотреть фотографии
08:17
В Москве рассмотрят 150-миллионный иск экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к FacebookСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде под утро дотла сгорел частный домСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
Заметки астролога: рекомендации с 7 по 13 февраляСмотреть фотографии
18:51
«Лучше сидеть дома»: прогноз погоды на 7 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Нерадивого подрядчика обложили штрафами за сорванный в волгоградском поселке капремонтСмотреть фотографии
16:26
Почта возместит ущерб за сгоревшие в отделении под Волгоградом посылки и бандеролиСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде пострадавшую от пожара школу закрывают на карантин и ремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 