Росприроднадзор сообщил истинную причину разработки в Волгограде новой схемы обращения с отходами





Вскрытые надзорными ведомствами факты искажений и сокрытия регоператором реальных объемов отходов в Волгоградской области, возможное завышение тарифов на вывоз ТКО в регионе стали толчком для разработки новой территориальной схемы обращения с отходами. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, ранее было установлено, что региональный оператор - ООО "Ситиматик - Волгоград" искажал экологическую информацию в области обращения с ТКО, которую предоставлял в виде отчетности в облкомприроды и Межрегиональное управление Росприроднадзора.

Так, с целью создания видимости достижения объемов ТКО в соответствии с действующей территориальной схемой обращения с отходами, региональный оператор продублировал более 400 тысяч тонн отходов, переданных на обработку и на размещение, что недопустимо.

"Проведенный анализ показал, что представленные данные региональным оператором о количестве образования отходов направлены на искажение и сокрытие реально образующегося количества отходов ТКО, региональным оператором допускается произвольное манипулирование объемами и массой ТКО, и, как следствие, возможное завышение тарифов для населения, поскольку фактический норматив образования ТКО в Волгоградской области не подтвержден региональным оператором в течение 2019 года", - пояснили в Межрегиональном управлении.

По результатам административного расследования ООО "Ситиматик-Волгоград" было привлечено к административной ответственности по ст.8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение экологической информации). В 2021 году материалы в отношении регионального оператора были переданы в правоохранительные органы.

Как стало известно в конце 2021 года, для Волгоградской области разработана новая территориальная схема обращения с отходами . Ее авторами стали специалисты компании "Эттон Центр". Тогда облкоприроды сообщало, что основные цели этой работы - актуализировать массу образующихся отходов на территории региона, схему потоков ТКО, мероприятия по раздельному накоплению мусора и производственные мощности сферы обращения с ТКО для обеспечения стопроцентной сортировки и снижения объемов отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году. Также отмечалось, что разработчик учел пожелание специалистов и изменил сам подход в расчетах образования отходов, исходя не из нормативов накопления, а из фактического количества образующихся в регионе твердых коммунальных отходов, а это почти на 400 тысяч тонн меньше. Указанный показатель является основой тарифа для населения по оплате коммунальной услуги.

С 10 января текущего года на территории Волгоградской области проводится процедура обсуждения актуализированного проекта территориальной схемы обращения с отходами. В марте новую схему планируют утвердить окончательно.