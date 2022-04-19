Экология

Валят и жгут: смердящая свалка в Калаче-на-Дону растет как на дрожжах

Экология 19.04.2022 05:54
19.04.2022 05:54



Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области второй год воюют с несанкционированной свалкой, которая как на дрожжах разрастается на восточной окраине города. Десятки отправленных жалоб, многочисленные проверки и ответы, которые активисты считают отписками, ситуацию не изменили - свалка продолжает жить своей вонючей жизнью как ни в чем не бывало.
-  Происходит ежедневное образование и ежедневное расширение несанкционированных свалок... Так, 16.04.2022 года в течение дня были вывезены неоднократно отходы лицами, ранее привлеченными к административной ответственности, на автотранспортных средствах «Нива» зеленого цвета и «Волга» серебристого цвета с длинными прицепами, которые осуществляют вывоз данных отходов у всех жителей города Калача-на-Дону за определенную плату, - указывают жители в своем обращении в ОМВД России по Калачевскому району. Они просят отреагировать на бездействие городских властей и принять меры.
Еще масса аналогичных обращений была написана в различные инстанции и в прошлом году. Свою переписку с органами власти и различными ведомствами жители предоставили редакции информагентства.
Несанкционированная свалка, по словам жителей, возникла в 2021 году в черте Калача-на-Дону восточнее от ул. Краснознаменская, 143. Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура, которая проводила проверку по жалобе жителей, в июле 2021 года ответила, что несанкционированная свалка возникла рядом с местом, которое администрация Калачевского городского поселения определила для складирования растительных отходов, спиленных веток и листвы с последующей их утилизацией путем сжигания. 




Однако рядом с ветками неожиданно выросли горы мусора из бытовых и строительных отходов, полиэтилена и других ненужных жителям Калача-на-Дону вещей. Наличие несанкционированной свалки в ходе своих проверок подтвердили также сотрудники облкомприроды, территориальных управлений Роспротребнадзора и Росприроднадзора.
Администрация Калачевского городского поселения была вынуждена поручить МБУ "Дорожник"  провести обваловку подъездных путей к свалке, чтобы затруднить подъезд к участку для сброса несанкционированных отходов. Об этом  власти Калача-на-Дону сообщали в своих ответах. Также они указывали, что ведут разъяснительную работу с населением, а свалку планируют включить в план мероприятий по ликвидации несанкционированных отходов на 2022 год. Также в администрации Калачевского городского поселения сообщили, что с начала 2021 года было рассмотрено 8 административных материалов в отношении граждан, которые размещали отходы в несанкционированных местах.
Жители Калача-на-Дону утверждают, что на свалке периодически жгут отходы. Так, крупный пожар здесь был в октябре 2021 года. В МЧС России по Волгоградской области и природоохранной прокуратуре нарушений при этом не нашли. Формально отжиг спиленных веток и сухой растительности на этом месте проводить можно. Однако вместе с ними горел и другой мусор, но о правомерности его сжигания в официальных ответах ведомств нет ни слова.
Несмотря на обширную переписку, которая пока не принесла результатов, небольшая надежда на ликвидацию зловонной свалки у жителей все же остается. Так, в прошлом году районной прокуратурой было направлено исковое заявление об обязании администрации Калачевского городского поселения ликвидировать несанкционированную свалку. Решение удовлетворено судом. Властям Калача-на-Дону дана отсрочка его исполнения до 30 июня 2022 года.
«Высота 102» будет следить за развитием событий.

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