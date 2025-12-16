Берег Ахтубы под Волгоградом очистили от проржавевших судов

В Волгоградской области владелец трех плавсредств, которые долгое время без документов стояли в акватории реки Ахтуба, под угрозой уголовного дела убрал их из водоема. Плавучий кран, буксир-толкач и несамоходную баржу-площадку вытащили на берег и попилили на металлолом, сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Волгоградская транспортная прокуратура ранее добилась в суде решения, согласно которому владельца плавсредств обязали оформить на них документы Российского речного регистра. Отсутствие освидетельствования и свидетельства о классификации, по мнению надзорного органа, создает угрозу жизни и здоровья людей в случае затопления или возгорания указанных судов.

Судовладельца обязали удалить плавучий кран, буксир-толкач и несамоходную баржу-площадку из акватории реки до их освидетельствования. Однако судебное решение не исполнялось, за что должника не раз привлекали к административной ответственности. Когда над организацией нависла угроза возбуждения уголовного дела за неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ), ситуация разрешилась.

- Необходимость выплачивать крупные штрафы за неисполнение решения суда и перспектива уголовной ответственности побудили должника перенести плавстредства на прибрежную зону, демонтировать их и вывезти для последующей утилизации, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

В настоящее время судебное решение исполнено.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!