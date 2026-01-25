Волгоградец вытащил из дома односельчанки два телевизора





В Калачевском районе Волгоградской области полиция задержала 56-летнего местного жителя, который подозревается в хищении имущества из дома местной жительницы. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 55-летняя жительница поселка Донской обратилась в полицию по факту пропажи личных вещей.

Из дома женщины пропали два телевизора и две цифровые приставки на общую сумму 19 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность и задержать преступника.

Подозреваемый полностью сознался в содеянном. Похищенные вещи изъяты и будут возвращены законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Изображение создано при помощи ИИ