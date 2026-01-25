Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне
Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагон
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото
В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление
Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Волгоградец вытащил из дома односельчанки два телевизора

25.01.2026 18:22
25.01.2026 18:22


В Калачевском районе Волгоградской области полиция задержала 56-летнего местного жителя, который подозревается в хищении имущества из дома местной жительницы. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 55-летняя жительница поселка Донской обратилась в полицию по факту пропажи личных вещей. 

Из дома женщины пропали два телевизора и две цифровые приставки на общую сумму 19 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность и задержать преступника. 

Подозреваемый полностью сознался в содеянном. Похищенные вещи изъяты и будут возвращены законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Изображение создано при помощи ИИ

