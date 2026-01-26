Синоптики рассказали, когда Волгоград отпустят суровые морозы

Жителям Волгограда и области осталось чуть-чуть потерпеть лютые морозы, которые обосновались в регионе. Сегодня, 26 января, была одна из самых холодных ночей этого года – столбик термометра опускался местами до -30 градусов. Завтра в это время суток ожидается до -28 градусов.

Однако синоптики обнадежили жителей региона по-настоящему теплым прогнозом. Так, уже с 27 января температура воздуха начнет постепенно повышаться. Днем в области будет от -12 до -17, а в Волгограде на несколько градусов выше.