«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
В Волгограде стартовал футбольный турнир «Сталинградская битва»

Спорт 26.01.2026 06:03
0
26.01.2026 06:03


В Волгограде на стадионах «Зенит» и «Пищевик» прошли матчи первого тура традиционного регионального футбольного турнира среди мужчин – «Сталинградская битва». Турнир стартовал в суровых погодных условиях - при сильном морозе и ветре. Спортсменам пришлось утепляться шапками и перчатками и играть на заснеженном поле.

В соревнованиях принимают участие 15 коллективов. СК «Ротор» представлен на турнире двумя командами – «Ротор-2» и «Ротор-М».

Церемония открытия прошла на «Зените». В мероприятии поучаствовали президент Федерации футбола Волгоградской области Михаил Шабунин, президент СФФ «Центр» Эдуард Малый, генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов и члены исполкома Федерации футбола Волгоградской области – Василий Андрущенко, Сергей Дюжев, Владимир Файзулин и Рафаэль Шафеев.

Молодёжный состав сине-голубых в группе А победил «Михайловку» со счётом 3:0. В первом тайме по разу отличились Михалис Кюрджиев (с пенальти) и Алим Кадралиев. После перерыва окончательный счёт на 57-й минуте установил Иван Кашлев. 

 

«Ротор-2», который в ноябре прошлого года возглавил известный волгоградский футболист и специалист Валерий Бурлаченко, в первой игре под руководством нового главного тренера разгромил соперников из клуба «Ротор-Сталинград» – 10:0. 

До перерыва поразили ворота Михаил Ципуштанов (дважды) и игрок на просмотре. А во втором тайме «Ротор-2» устроил голевую феерию. Егор Тарин оформил дубль. Также забил Руслан Слепужников и ещё четыре раза отличились игроки на просмотре. Для «Ротора-2» участие в «Сталинградской битве» является хорошей возможностью посмотреть в деле потенциальных новичков команды.перед предстоящим сезоном.

Кроме того, в турнире принимают участие две команды СШ «Ротор». Первый состав спортшколы (тренеры-преподаватели Денис Снимщиков и Михаил Косов) в группе В встречался с действующим чемпионом Волгоградской области – «Ахтубой». К слову, в этой команде играют бывшие футболисты «Ротора» - в частности, Ризван Ахмедханов, Дмитрий Губочкин и Артём Лисеев, который и открыл счёт на шестой минуте.


Вскоре Андрей Комаров увеличил преимущество «Ахтубы». На 23-й минуте Григорий Мельников сократил отставание, но ненадолго. На исходе получаса игры Лисеев оформил дубль. В начале второго тайма окончательный результат установил Губочкин – 4:1.

Отметим, матч с участием СШ «Ротор-2» (тренер-преподаватель Владимир Дергач) с «Урожаем», который должен был состояться 25 января, перенесён на другой день из-за сильных морозов.

Матчи второго тура пройдут 31 января и 1 февраля на стадионе «Пищевик». Групповой этап завершится 8 февраля, после чего начнутся игры плей-офф. Заключительные встречи турнира запланированы на 28 февраля и 1 марта. 


Остальные результаты первого тура:

«Уралан» – «Зенит» – 5:1 (Группа А)
ВГАФК – «ЕРС-Комплект-ВГАФК» – 0:2 (Группа Б)
«Ковчег» – «Ермак» – 4:1 (Группа В)

Фото: СК «Ротор» и Федерация футбола Волгоградской области 

