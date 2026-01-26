В Волгограде стартовал футбольный турнир «Сталинградская битва»





В Волгограде на стадионах «Зенит» и «Пищевик» прошли матчи первого тура традиционного регионального футбольного турнира среди мужчин – «Сталинградская битва». Турнир стартовал в суровых погодных условиях - при сильном морозе и ветре. Спортсменам пришлось утепляться шапками и перчатками и играть на заснеженном поле.

В соревнованиях принимают участие 15 коллективов. СК «Ротор» представлен на турнире двумя командами – «Ротор-2» и «Ротор-М».

Церемония открытия прошла на «Зените». В мероприятии поучаствовали президент Федерации футбола Волгоградской области Михаил Шабунин, президент СФФ «Центр» Эдуард Малый, генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов и члены исполкома Федерации футбола Волгоградской области – Василий Андрущенко, Сергей Дюжев, Владимир Файзулин и Рафаэль Шафеев.

Молодёжный состав сине-голубых в группе А победил «Михайловку» со счётом 3:0. В первом тайме по разу отличились Михалис Кюрджиев (с пенальти) и Алим Кадралиев. После перерыва окончательный счёт на 57-й минуте установил Иван Кашлев.

«Ротор-2», который в ноябре прошлого года возглавил известный волгоградский футболист и специалист Валерий Бурлаченко, в первой игре под руководством нового главного тренера разгромил соперников из клуба «Ротор-Сталинград» – 10:0.

До перерыва поразили ворота Михаил Ципуштанов (дважды) и игрок на просмотре. А во втором тайме «Ротор-2» устроил голевую феерию. Егор Тарин оформил дубль. Также забил Руслан Слепужников и ещё четыре раза отличились игроки на просмотре. Для «Ротора-2» участие в «Сталинградской битве» является хорошей возможностью посмотреть в деле потенциальных новичков команды.перед предстоящим сезоном.

Кроме того, в турнире принимают участие две команды СШ «Ротор». Первый состав спортшколы (тренеры-преподаватели Денис Снимщиков и Михаил Косов) в группе В встречался с действующим чемпионом Волгоградской области – «Ахтубой». К слову, в этой команде играют бывшие футболисты «Ротора» - в частности, Ризван Ахмедханов, Дмитрий Губочкин и Артём Лисеев, который и открыл счёт на шестой минуте.





Вскоре Андрей Комаров увеличил преимущество «Ахтубы». На 23-й минуте Григорий Мельников сократил отставание, но ненадолго. На исходе получаса игры Лисеев оформил дубль. В начале второго тайма окончательный результат установил Губочкин – 4:1.

Отметим, матч с участием СШ «Ротор-2» (тренер-преподаватель Владимир Дергач) с «Урожаем», который должен был состояться 25 января, перенесён на другой день из-за сильных морозов.

Матчи второго тура пройдут 31 января и 1 февраля на стадионе «Пищевик». Групповой этап завершится 8 февраля, после чего начнутся игры плей-офф. Заключительные встречи турнира запланированы на 28 февраля и 1 марта.





Остальные результаты первого тура:

«Уралан» – «Зенит» – 5:1 (Группа А)

ВГАФК – «ЕРС-Комплект-ВГАФК» – 0:2 (Группа Б)

«Ковчег» – «Ермак» – 4:1 (Группа В)