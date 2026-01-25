



В Кировском районе Волгограда разыскивают 11-летнюю Пашенцеву Алену. Как рассказали родственники девочки, ребенок вышла из дома, чтобы вынести мусор, больше о ее местоположении ничего неизвестно.

- Сегодня в 10:30 она вышла из дома, чтобы вынести мусор. Через полчаса отец вышел поискать Алену, но нигде не обнаружил. Далее ее мама пошла пройти все подъезды в ЖК «Колизей», но и там ее обнаружить не удалось нам, - рассказала корреспонденту информагентства крестная девочки. - Позже отец выехал в школу, где она обучается, поскольку она знает туда дорогу, и мы подумали, что она могла поехать туда. Но ребенка и там нам не удалось обнаружить.

Родители девочки уже обратились в полицию.

Приметы: рост 134 см, карие глаза, темно-русые волосы.

Алена была одета в светлую куртку с мехом, светлую шапку с черными ушами, а также черные штаны и ботинки

Если вы видели девочку — немедленно обратитесь по телефонам: 8‑917‑845‑4787 или 8‑961‑066‑2796.

Фото: Волгоград / t.me