



Сегодня, 25 января, губернатор Андрей Бочаров присоединился к поздравлениям с 89-летием почетного гражданина Волгоградской области Хельви Латту.

Напомним, Хельви Латту родилась в Ленинградской области, пережила блокаду Ленинграда. Окончив Ленинградский текстильный институт им. С.М.Кирова, начала работать инженером‑технологом, а в 1969 году возглавила Волгоградскую чулочно‑трикотажную фабрику им. Крупской, выведя предприятие в число ведущих в регионе. За свой труд награждена орденом «Знак Почета».

Также жительница города-героя более 30 лет возглавляет Волгоградское областное общество «Защитники и жители блокадного Ленинграда» и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Глава региона пожелал имениннице крепкого здоровья и всего самого доброго.

Фото: администрация Волгоградской области