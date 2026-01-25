Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Общество

Бочаров поздравил с Днем рождения почетного гражданина региона Хельви Латту

Общество 25.01.2026 16:52
0
25.01.2026 16:52


Сегодня, 25 января, губернатор Андрей Бочаров присоединился к поздравлениям с 89-летием почетного гражданина Волгоградской области Хельви Латту. 

Напомним, Хельви Латту родилась в Ленинградской области, пережила блокаду Ленинграда. Окончив Ленинградский текстильный институт им. С.М.Кирова, начала работать инженером‑технологом, а в 1969 году возглавила Волгоградскую чулочно‑трикотажную фабрику им. Крупской, выведя предприятие в число ведущих в регионе. За свой труд награждена орденом «Знак Почета».

Также жительница города-героя более 30 лет возглавляет Волгоградское областное общество «Защитники и жители блокадного Ленинграда» и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. 

Глава региона пожелал имениннице крепкого здоровья и всего самого доброго. 

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.01.2026 17:10
Общество 25.01.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 17:02
Общество 25.01.2026 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 16:52
Общество 25.01.2026 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 16:23
Общество 25.01.2026 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 15:56
Общество 25.01.2026 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 15:23
Общество 25.01.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 14:44
Общество 25.01.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 14:13
Общество 25.01.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 13:45
Общество 25.01.2026 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 13:10
Общество 25.01.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 12:36
Общество 25.01.2026 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 11:30
Общество 25.01.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 11:14
Общество 25.01.2026 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 10:50
Общество 25.01.2026 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2026 10:20
Общество 25.01.2026 10:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:10
«Пошла вынести мусор»: в Волгограде таинственно пропала 11-летняя девочкаСмотреть фотографии
17:02
«Молодым ребятам это кажется экстримом»: водитель дорожной машины – о вызовах погоды и любви к своему делуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Бочаров поздравил с Днем рождения почетного гражданина региона Хельви ЛаттуСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде поздравили с 95-летием заслуженного ветерана ГАИ Владимира ЦветковаСмотреть фотографии
15:56
Волгоградские госпаблики повышают осведомленность жителей регионаСмотреть фотографии
15:23
Без тепла и воды остались селяне под Волгоградом из-за морозовСмотреть фотографии
14:44
«Для чего жениться и расходиться через месяц?»: спасут ли медиаторы готовящиеся к разводу семьиСмотреть фотографии
14:13
Волгоградская область оказалась в лидерах по финансированию дорожных проектовСмотреть фотографии
13:45
Под Волгоградом задержали студента техникума за дропперствоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
В Волгоградской области чаще всего ищут работу соискатели от 45 летСмотреть фотографии
12:36
Пенсионерка из Волгограда лишилась денег из-за любви к морепродуктамСмотреть фотографии
11:59
На юге Волгограда иномарка покалечила женщинуСмотреть фотографии
11:30
Волгоградцам без стажа назвали сумму соцпенсииСмотреть фотографии
11:14
Почетный житель Волгограда Хельви Латту отмечает 89-летиеСмотреть фотографии
10:50
Инструкция по зимнему уходу за автомобилем в Волгограде: защита от дорожных реагентов и коррозииСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцам объяснили, как отличить подлинный госпаблик от фейкаСмотреть фотографии
09:46
Полпред президента Устинов поздравил волгоградских студентовСмотреть фотографии
09:24
Сбой в движении трамваев №5 и 10 произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде вступил в силу запрет на продажу алкоголя 25 январяСмотреть фотографии
08:25
Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 25 январяСмотреть фотографии
08:14
Морозы задержатся в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:35
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда ночью 25 январяСмотреть фотографии
07:00
«Работать в минус организм не хочет»: волгоградский врач – о причинах бесконечного зимнего перееданияСмотреть фотографии
22:07
Богатый улов показали волгоградские рыбаки в 20-градусные морозыСмотреть фотографии
20:51
«Хоть бы чёпик какой забили»: в Волгограде из-за аварии подъезд МКД превратился в ледяную пещеруСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
В Волгограде за 140 млн продают скандальный автосалон CarlookСмотреть фотографии
19:32
Волгоградские гандболистки проиграли «Звезде» на выезде – 22:34Смотреть фотографии
18:53
В Волгограде очевидцы засняли замерзающий табун лошадейСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде моржи в шортах и бикини вышли на каток ЦПКиОСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде МЧС опубликовало фото и видео с места тушения магазина на АнгарскомСмотреть фотографииCмотреть видео
 