Почетный житель Волгограда Хельви Латту отмечает 89-летие





Сегодня, 25 января, почетный гражданин Волгограда и Волгоградской области Хельви Латту отмечает 89-летие. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Хельви Латту родилась в Ленинградской области, пережила блокаду Ленинграда. Окончив Ленинградский текстильный институт им. С.М.Кирова, начала работать инженером‑технологом, а в 1969 году возглавила Волгоградскую чулочно‑трикотажную фабрику им. Крупской, выведя предприятие в число ведущих в регионе. За свой труд награждена орденом «Знак Почета».

Также жительница города-героя более 30 лет возглавляет Волгоградское областное общество «Защитники и жители блокадного Ленинграда» и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.

В 2011 году удостоена звания «Почетный гражданин Волгограда», в апреле 2025 года — «Почетный гражданин Волгоградской области» за вклад в развитие региона.

Фото: администрация Волгограда