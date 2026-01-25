Волгоградцам объяснили, как отличить подлинный госпаблик от фейка





В Волгоградской области официальные страницы ведомств в соцсетях стали главным инструментом для взаимодействия власти с населением. Как сообщает V102.RU, чтобы не стать жертвой мошенников, пользователям важно уметь идентифицировать верифицированные ресурсы.

Чтобы определить подлинный паблик, обратите внимание на метку «Госорганизация». Именно такая метка гарантирует подлинность канала. Данный статус присваивается только после подтверждения через портал «Госуслуги», что исключает возможность фальсификации.

Также госпаблики служат инструментом для оперативного взаимодействия с органами власти. Жители могут использовать ресурсы для прямого обращения, подачи жалоб и внесения инициатив.

На сегодняшний день в регионе существуют около 5,6 тысячи госпабликов с аудиторией более 3,7 млн человек. Данная система создана для оперативного решения проблем граждан через обращения.