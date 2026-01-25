Главное

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Общество

Волгоградцам объяснили, как отличить подлинный госпаблик от фейка

Общество 25.01.2026 10:20
0
25.01.2026 10:20


В Волгоградской области официальные страницы ведомств в соцсетях стали главным инструментом для взаимодействия власти с населением. Как сообщает V102.RU, чтобы не стать жертвой мошенников, пользователям важно уметь идентифицировать верифицированные ресурсы.

Чтобы определить подлинный паблик, обратите внимание на метку «Госорганизация». Именно такая метка гарантирует подлинность канала.  Данный статус присваивается только после подтверждения через портал «Госуслуги», что исключает возможность фальсификации.

Также госпаблики служат инструментом для оперативного взаимодействия с органами власти. Жители могут использовать ресурсы для прямого обращения, подачи жалоб и внесения инициатив.

На сегодняшний день в регионе существуют около 5,6 тысячи госпабликов с аудиторией более 3,7 млн человек. Данная система создана для оперативного решения проблем граждан через обращения. 

Лента новостей

11:30
Волгоградцам без стажа назвали сумму соцпенсииСмотреть фотографии
11:14
Почетный житель Волгограда Хельви Латту отмечает 89-летиеСмотреть фотографии
10:50
Инструкция по зимнему уходу за автомобилем в Волгограде: защита от дорожных реагентов и коррозииСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцам объяснили, как отличить подлинный госпаблик от фейкаСмотреть фотографии
09:46
Полпред президента Устинов поздравил волгоградских студентовСмотреть фотографии
09:24
Сбой в движении трамваев №5 и 10 произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде вступил в силу запрет на продажу алкоголя 25 январяСмотреть фотографии
08:25
Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 25 январяСмотреть фотографии
08:14
Морозы задержатся в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:35
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда ночью 25 январяСмотреть фотографии
07:00
«Работать в минус организм не хочет»: волгоградский врач – о причинах бесконечного зимнего перееданияСмотреть фотографии
22:07
Богатый улов показали волгоградские рыбаки в 20-градусные морозыСмотреть фотографии
20:51
«Хоть бы чёпик какой забили»: в Волгограде из-за аварии подъезд МКД превратился в ледяную пещеруСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
В Волгограде за 140 млн продают скандальный автосалон CarlookСмотреть фотографии
19:32
Волгоградские гандболистки проиграли «Звезде» на выезде – 22:34Смотреть фотографии
18:53
В Волгограде очевидцы засняли замерзающий табун лошадейСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде моржи в шортах и бикини вышли на каток ЦПКиОСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде МЧС опубликовало фото и видео с места тушения магазина на АнгарскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде спасатели два часа тушили магазин на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров поручил за два года достроить храм Иоанна КронштадтскогоСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде на Ангарском эвакуировали 35 человек из горящего магазинаСмотреть фотографии
13:53
В Волжском с 26 по 30 января протестируют систему оповещенияСмотреть фотографии
12:57
«Почти как северное сияние»: два десятка световых столбов расписали ночное небо под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде после выпадения снега растет число пациентов с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:08
В Волжском засняли наезд «Жигулей» на школьницуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгоградской области кандидатам упростили участие в выборахСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде обсудят продление Нулевой продольной в Краснооктябрьский районСмотреть фотографии
08:56
В СФР напомнили, кто из волгоградцев сможет выйти на пенсию на 2 года раньшеСмотреть фотографии
07:59
Минобороны: над Россией за ночь сбиты 75 БПЛАСмотреть фотографии
 