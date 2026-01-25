Волгоградцам без стажа назвали сумму соцпенсии





В Социальном фонде России напомнили правила получения выплат для жителей региона, которые не накопили трудового стажа для назначения страховой пенсии. На сегодняшний день сумма социальной пенсии составляет 8 824,08 рубля.

Однако сумма доводится до размера суммы прожиточного минимума через федеральную социальную доплату. Согласно графику пенсионной реформы, в 2026–2027 годах право на соцвыплату появится у мужчин в возрасте 69 лет и у женщин в 64 года. С 2028 года возрастной порог окончательно закрепится на уровне 70 и 65 лет соответственно.

1 апреля нынешнего года размер выплат будет проиндексирован на 6,8%.