



В России обсуждают введение медиации для семейных пар, оказавшихся на грани развода. Ожидается, что большее внимание специалистов будет приковано к супругам, в чьих конфликтах участвуют дети. Как подобное предложение оценивают в профессиональной среде, выяснили корреспонденты ИА «Высота 102».

О подготовке предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров при помощи медиатора в стране заговорили в начале этого года. Планируется, что после внесения изменений в федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» на время медиации производство по спорам будет приостанавливаться. Кроме того, в плане по реализации семейной политики значится пункт о создании единого реестра специалистов, занимающихся урегулированием семейных споров и конфликтов с участием детей.

Большинство семейных пар, утонувших в море неразрешимых конфликтов и взаимных обид, идут в ЗАГС безо всяких колебаний – развод, и точка.

- В наши полномочия не входят разговоры с парами, но все-таки все мы люди. Порой мы говорим: «Какая же вы красивая пара. Жаль, что все сложилось именно так». В ответ – лишь грустная ухмылка и фраза: «Хватит! Мы уже все решили», - комментирует заведующая ЗАГСом Центрального района Инна Савельева. – К сожалению, в последнее время многие горожане забыли об основополагающих ценностях и вместо строительства семьи по маленьким кирпичикам начали делиться друг с другом кошельками. А ведь именно решение общих проблем и прохождение трудностей сближает пару. На мой взгляд, в советские времена люди однозначно понимали, для чего они идут в ЗАГС. Сегодня же мы это осознаем не всегда. Объясните мне, для чего необходимо жениться и разводиться ровно через месяц? Просто потому что это стало легко?





Сложнее всего расставания проходят в семьях, где уже растут дети. В этом случае, отмечает Инна Савельева, они нередко становятся разменной монетой и тем самым «одеялом», которое оба родители пытаются перетянуть на себя.

- Я не раз сталкивалась с ситуациями, когда люди мстили друг другу своим же ребенком. Совершали неадекватные манипуляции и буквально калечили душу маленького человека, который в такие моменты отчего-то представляется взрослым людям не живым созданием, а некоей игрушкой, - рассуждает заведующая ЗАГСом. – Откровенно говоря, я не знаю, как сложится практика медиаций, но я точно знаю, что в кризисной ситуации каждому из нас нужно куда-то прийти, с кем-то поговорить и, возможно, решить свою проблему. Я - однозначно за то, чтобы у нас было как можно больше крепких, и, что не менее важно, здоровых семей. И , приходя домой, люди находили свою отдушину, чувствовали себя защищенными и нужными.





"Не меняйте своего партнера. В первую очередь меняйтесь сами"

Волгоградский психолог Дина Зиновьева в свою очередь убеждена, что работа с семейными парами, чьи отношения уперлись в бытовые ссоры и накопившуюся усталость от бесконечных забот, стоит начинать еще до их решения о разводе.

- Сама по себе идея медиации в любой сфере, скорее всего, полезна, ведь, к сожалению, у нас отсутствует культура диалога, и в любой трудной ситуации мы склонны усиливать напряжение, любой ценой отстаивая свою позицию, - убеждена кандидат психологических наук. – В случае с супругами, конечно же, поздновато начинать работу в момент подачи заявления. Те пары, которые действительно хотят сохранить свои отношения, приходят к психологам намного раньше. По крайней мере, в наши дни относительно молодые супруги не стесняются просить помощи у специалистов.

Несмотря на то, что семейные проблемы нередко скручиваются в тугой клубок, шанс на сохранение семьи у медиаторов все же есть.

- Если медиатор имеет хорошие знания и опыт в области семейного консультирования, то даже в момент подачи заявления о расторжении брака у него есть шанс достичь успеха, - убеждена Дина Зиновьева. – Если пара пришла на консультацию вместе, то мы уже надеемся на то, что нам удастся решить проблему и наладить коммуникацию. Однако, к сожалению, в практике бывают случаи, когда уже чуть ли не с первых минут общения мы понимаем, что перед нами - совершенно разные люди, которых уже много лет ничего не связывает друг с другом. В финальной точке кто-то из них вдруг задумался об отношениях, но уже 15, а порой и 20 лет в их паре попросту нет пары.





При работе с оказавшимися под угрозой распада семьями психологи советуют начинать с самого простого – осознания того, что от кризисных ситуаций не застрахована ни одна, даже самая красивая, эффектная и искренне любящая друг друга, пара.

- В начале пути нам важно остановить внутри семьи игру в обвинения, раскручивание спирали праведного гнева, а также помочь супругам перестать бороться за свою абсолютную правоту, - говорит семейный психолог. – Второй шаг, наиболее значимый для нас, как для специалистов, - определение сценария конфликтов и наиболее типичных ролей, которые супруги в них играют. Даже при самой незначительной ссоре мы сразу отмечаем, где происходит точка слома, вслед за которым разворачивается настоящая битва. Параллельно мы исследуем семейную историю и стараемся понять, какие именно сценарии каждый из партнеров несет в свою пару.

По мнению психолога, едва ли не главной ошибкой супругов становится желание изменить своего «неправильного» партнера. В критический момент им кажется, что конфликт будет исчерпан тогда, когда их любимый человек, а ныне – оппонент признает ошибку и встанет «на путь исправления».

- Следует убрать акцент с того, что в нашей паре должен измениться именно партнер, ведь в первую очередь должны измениться вы сами, - настаивает Дина Зиновьева. – Во время работы мы учимся разговаривать друг с другом, не усиливать напряжение, а, напротив, тормозить эмоции и говорить о важном с холодной головой. Слушать и делиться своими чувствами, не переходя при этом на язык обвинений. Если все эти пункты медиаторы смогут использовать при работе с супругами, переживающими кризисную ситуацию, шанс на сохранение семьи будет заметно выше. Хотя, по собственному опыту, я могу сказать, что в конечном счете нам удается сохранить те браки, в которых изначально была любовь. И хотя сейчас ее немного перекрыло обидами, а иногда и предательствами, она все-таки остается главной базовой настройкой.

Фото из архива V102.ru