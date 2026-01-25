«Молодым ребятам это кажется экстримом»: водитель дорожной машины – о вызовах погоды и любви к своему делу





Больше двадцати лет волгоградец Герман Нестеров чистит городские дороги от снега и льда. За это время у мужчины, конечно же, была возможность найти более теплое и спокойное место. Но, какие бы вызовы ему ни бросала погода, а порой и другие автомобилисты, свою работу он не просто знает назубок, но и искренне любит. О самых сложных сменах, отношении к профессии молодых людей и природе, у которой, как известно, не бывает плохой погоды – в материале ИА «Высота 102». Мы открываем новую рубрику видеозарисовок «Люди для людей».





- У техники бывает разное настроение. Порой начинает нервничать, - Герман Нестеров, водитель МБУ «Северное», выходит к нам после первого утреннего проезда по городским магистралям. – В такие моменты ее и погладишь, и поговоришь, и успокоишь. Это же практически родня. ( Улыбается – Прим.)





За рулем комбинированно- дорожной машины волгоградец ощущает себя, как рыба в воде. Мужчина так увлеченно говорит о каждой кнопке в КДМ, что ясно и без слов - после десятка рабочих выездов, сотни намотанных километров и пуда разбросанной по дорогам соли с этой техникой он по-настоящему сроднился.

- Чувствуете, как тепло? Раньше на старом ЗИЛе протрешь себе маленькое окошко и едешь, как в танке, - вспоминает сотрудник МБУ «Северное». – Конечно, машина стала намного проще в управлении. В прежние времена все было на рычагах, а сейчас мы используем джойстики – с их помощью опускаем плуг, запускаем щетки, включаем и выключаем пескоразбрасыватели. Когда мы получили эту технику, пришлось читать инструкции, изучать все детали. Жизнь меняется очень стремительно. И все-таки человека за рулем вряд ли кто-то заменит. По крайней мере, случится это нескоро. Здесь ведь нужно не только голову включать, но и руками работать – вон, элементарно гайки покрутить, колеса подкачать. Да сколько еще нюансов…





О своей работе водитель говорит просто – мол, однажды решил попробовать да так и остался. Однако за этой простотой и отсутствием всякой высокопарности ощущается его истинное отношение к делу – каким бы экстримом оно не казалось спешащим по своим делам обывателям.

- Каждая смена по-своему сложна. Но порой случаются настоящие вызовы. Например, сначала пошел дождь, потом на дорогах резко появился гололед, а следом его еще и снежком присыпало. Нужно все убрать, разгрести, вовремя посыпать. Но что делать? Зима есть зима, и ею должна оставаться. Мы ведь полностью зависим от природы, у которой нет плохой погоды. Я уверен, что все, что ни делается – к лучшему, - с той же легкостью и оптимизмом в голосе говорит Герман Нестеров. – В моей практике бывало всякое – и вытаскивали застрявшие автомобили, и дорогу пробивали. Молодым людям, которые становятся нашими коллегами, это кажется своеобразным экстримом. А мы просто любим свою работу.





Не нужно быть профессионалом, чтобы понять – работа коммунальных служб связана не только с радостью и безграничным оптимизмом, помноженным на любовь к профессии. Но все вокруг – в глазах смотрящего. Вместо рассказов о водителях, подрезающих коммунальную технику, скорбей из-за новой партии снега и «всепропальщических» разговоров о разном Герман Нестеров говорит о другой стороне медали и, если и упоминает о сложностях, то только в забавных профессиональных байках.





- Раньше приходилось маневрировать между ямами, расчищать такие участки, чтобы водители замечали их издалека и не разбивали свои автомобили. Сейчас с этим проблем нет, - заключает водитель комбинированно-дорожной машины. – Меняются обстоятельства, меняются технологии, но суть остается той же – работать и работать. Не только для самого города, но и для людей, которые смогут приятно и спокойно доехать до работы и вернуться домой.

Фото и видео Алексея Костякова