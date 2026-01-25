Открытый кубок Главы Камышина по мини-футболу среди ветеранов: дух спорта и соперничества





В эти выходные на базе Спортивной школы No 2 прошёл Открытый Кубок Главы Камышина по мини-футболу среди ветеранов. Турнир собрал команды из шести городов - Камышина, Волгограда, Волжского, Энгельса, Саратова и Элисты, — и стал настоящим праздником спорта, дружбы и уважения к многолетнему футбольному опыту участников.

Соревнования проводились в трёх возрастных группах, что позволило максимально объективно распределить награды и дать каждой команде шанс проявить себя в соответствующей категории. На протяжении двух дней площадки были наполнены энергией, атрибутами футбольного мастерства и горячим болельщицким энтузиазмом.

Организатор турнира Евгений Николаевич Коновалов отметил: - «Такие мероприятия не просто спортивные состязания. Они поддерживают традиции ветеранского футбола, сохраняют связь поколений. Сегодня опытные игроки получили возможность вновь выйти на поле и продемонстрировать технику, тактику и командный дух. Своим примером они вдохновляют молодёжь, показывая, что любовь к футболу не угасает с годами.

По итогам напряжённых матчей места в возрастных группах распределились следующим образом:

В группе «40+»:

1. «Друзья» (Волгоград)

2. «Текстильщик» (Камышин)

3. Саратов

В группе «50+»:

1. «Авангард» (Камышин)

2. МФК (Волгоград)

3. «Текстильщик» (Камышин)

В группе «60+»:

1. «Сталинград» (Волгоград)

2. Саратов

3. Элиста