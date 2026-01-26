Банк РФ: цены на технику пошли вверх в Волгоградской области





Данные об уровне инфляции за декабрь 2025 года опубликовало волгоградское отделение Банка РФ за декабрь 2025 года. По итогам мониторинга цены в конце прошлого года в Волгоградской области выросли на 0,17% к ноябрю. При этом годовая инфляция в регионе опустилась до минимума за последние 2,5 года и составила 5,20%. Аналитики утверждают, что цены на еду в декабре выросли незначительно, услуги за месяц, наоборот, подешевели, однако за год цены на них взлетели сильнее всего. В то же время в конце прошлого года стала расти стоимость непродовольственных товаров.





Цены на товары

В декабре замечено подорожание масла и жиров, в особенности – подсолнечного масла. Эксперты объяснили это снижением объемов производства этой продукции как в регионе, так и по стране в целом. Накопленным итогом за 12 месяцев масло и жиры стали стоить больше на 2,47%.Увеличились цены на кондитерские изделия. Это связано с дефицитом какао на мировом рынке и ростом спроса на сладкие подарки перед Новым годом. Также у производителей возросли издержки на сырье, упаковку, логистику и оплату труда. За год кондитерские изделия подорожали на 7,2%.А вот цены на яйца продолжили снижаться. Причина – в высокой продуктивности несушек в Волгоградской области, которая по этому показателю занимает первое место в ЮФО. На снижение цен повлияла и высокая обеспеченность собственными кормами птицефабрик.В конце прошлого года зафиксирована тенденция роста цен на товары длительного пользования. Это связано с увеличением спроса перед Новым годом на эту группу товаров и ожидание роста цен вследствие изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2026 года. Кроме того, уменьшилось внутреннее производство компьютеров, телевизоров, электрического оборудования, мебели, одежды. Еще одна из причин роста цен – возросшие издержки производителей на комплектующие и сырье, а у поставщиков – на закупку готовых товаров и транспортировку. Хотя в целом за год стоимость непродовольственных товаров снизилась: персональные компьютеры подешевели на 10,56%, телерадиотовары – на 8,96%, электротовары и другие бытовые приборы – на 6,41% В то же время инструменты и оборудование выросли в цене на 1,07%, одежда и белье подорожали на 2,02%, мебель – на 2,59%.Эксперты также обратили внимание на снижение стоимости моющих и чистящих средств. Причина - в высокой конкуренции со стороны зарубежных брендов, в том числе марок из азиатских стран. Чтобы переманить покупателей, отечественные товаропроизводители пошли на снижение цен на свою продукцию.Аналитики утверждают, что в декабре снизились цены в сфере зарубежного туризма.В декабре в статистических замерах учитывались билеты на поездки в январе. В это время спрос на туристические услуги традиционно сокращается по завершении новогодних праздников. К тому же на стоимости заграничных туров по многим направлениям отразилось изменение валютного курса, так как в декабре рубль несколько укрепился. Также снизилась стоимость услуг пассажирского, в частности, железнодорожного транспорта. Как и в случае с зарубежными турами, в декабре замерялись цены на билеты на более поздние даты. Уменьшение спроса на путешествия после новогодних каникул привело к снижению стоимости проезда в вагонах купе. Кроме того, на начало 2026 года перевозчик установил понижающие сезонные коэффициенты на проезд в плацкартных вагонах. Однако накопленным итогом за год услуги пассажирского транспорта в целом подорожали на 11,96%.В то же время продолжила расти стоимость услуг организаций культуры. Здесь вырвались вперед цены в театр, так как увеличились расходы на содержание помещений, организацию театральных постановок, а также заработные платы.