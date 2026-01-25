Полпред президента Устинов поздравил волгоградских студентов





Сегодня, 25 января, в Татьянин день полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поздравил всех студентов с праздником.

- Этот праздник, учрежденный в честь основания Московского университета в далеком 1755 году, и поныне остается главным, любимым для всей студенческой молодежи. Студенчество – незабываемая пора. Время надежд и смелых планов, искренней любви и крепкой дружбы. Годы, наполненные радостью познания и удивительных открытий. Это важнейший этап – стартовая площадка, где закладывается траектория будущего успеха, - высказался Устинов в своем поздравлении.

Также он пожелал всем студентам счастья, вдохновения и удачи.