Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Полпред президента Устинов поздравил волгоградских студентов

25.01.2026 09:46
0
25.01.2026 09:46


Сегодня, 25 января, в Татьянин день полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поздравил всех студентов с праздником. 

- Этот праздник, учрежденный в честь основания Московского университета в далеком 1755 году, и поныне остается главным, любимым для всей студенческой молодежи. Студенчество – незабываемая пора. Время надежд и смелых планов, искренней любви и крепкой дружбы. Годы, наполненные радостью познания и удивительных открытий. Это важнейший этап – стартовая площадка, где закладывается траектория будущего успеха, - высказался Устинов в своем поздравлении. 

Также он пожелал всем студентам счастья, вдохновения и удачи. 

11:30
Волгоградцам без стажа назвали сумму соцпенсииСмотреть фотографии
11:14
Почетный житель Волгограда Хельви Латту отмечает 89-летиеСмотреть фотографии
10:50
Инструкция по зимнему уходу за автомобилем в Волгограде: защита от дорожных реагентов и коррозииСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцам объяснили, как отличить подлинный госпаблик от фейкаСмотреть фотографии
09:46
Полпред президента Устинов поздравил волгоградских студентовСмотреть фотографии
09:24
Сбой в движении трамваев №5 и 10 произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде вступил в силу запрет на продажу алкоголя 25 январяСмотреть фотографии
08:25
Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 25 январяСмотреть фотографии
08:14
Морозы задержатся в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:35
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда ночью 25 январяСмотреть фотографии
07:00
«Работать в минус организм не хочет»: волгоградский врач – о причинах бесконечного зимнего перееданияСмотреть фотографии
22:07
Богатый улов показали волгоградские рыбаки в 20-градусные морозыСмотреть фотографии
20:51
«Хоть бы чёпик какой забили»: в Волгограде из-за аварии подъезд МКД превратился в ледяную пещеруСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
В Волгограде за 140 млн продают скандальный автосалон CarlookСмотреть фотографии
19:32
Волгоградские гандболистки проиграли «Звезде» на выезде – 22:34Смотреть фотографии
18:53
В Волгограде очевидцы засняли замерзающий табун лошадейСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде моржи в шортах и бикини вышли на каток ЦПКиОСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде МЧС опубликовало фото и видео с места тушения магазина на АнгарскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде спасатели два часа тушили магазин на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров поручил за два года достроить храм Иоанна КронштадтскогоСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде на Ангарском эвакуировали 35 человек из горящего магазинаСмотреть фотографии
13:53
В Волжском с 26 по 30 января протестируют систему оповещенияСмотреть фотографии
12:57
«Почти как северное сияние»: два десятка световых столбов расписали ночное небо под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде после выпадения снега растет число пациентов с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:08
В Волжском засняли наезд «Жигулей» на школьницуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгоградской области кандидатам упростили участие в выборахСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде обсудят продление Нулевой продольной в Краснооктябрьский районСмотреть фотографии
08:56
В СФР напомнили, кто из волгоградцев сможет выйти на пенсию на 2 года раньшеСмотреть фотографии
07:59
Минобороны: над Россией за ночь сбиты 75 БПЛАСмотреть фотографии
 