Без тепла и воды остались селяне под Волгоградом из-за морозов





В Ленинском районе Волгоградской области жители села Заплавное практически сутки находятся без водоснабжения и отопления. Как сообщили в администрации поселения, из-за утечки воды из системы отопления утром 25 января также произошла остановка котельной села.

- 24 января в селе вышли из строя водоподающие насосы, из-за чего подача воды была остановлена. Аварийная бригада сразу же приступила к устранению неполадок, - говорится в сообщении администрации села в социальных сетях.

На время ремонтных работ был организован подвоз воды для местных жителей

Как стало известно редакции ИА «Высота 102», к этому часу ремонтные работы продолжаются, в домах сельчан начало уже поступать тепло.





- Котельная в селе Заплавном запущена в работу, тепло уже поступает в дома местных жителей. Сейчас активно продолжаются ремонтные работы на насосной станции. На объекте задействованы 8 специалистов. Сам лично нахожусь на месте и контролирую ход ремонтных работ, - отчитался глава Ленинского района Андрей Денисов.

В ближайшее время в село будет доставлена дополнительная партия бутилированной воды.

