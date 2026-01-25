Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Инструкция по зимнему уходу за автомобилем в Волгограде: защита от дорожных реагентов и коррозии

Общество 25.01.2026 10:50
0
25.01.2026 10:50


Зима 2025-2026 порадовала горожан снегом, с возможностью покататься на санках, налепить снеговиков и поиграть в снежки с детьми. А вот для автовладельцев зима в очередной раз стала причиной повышенных рисков. Если отбросить в сторону традиционную для сезона высокую аварийность на дорогах, то угрозу ежедневно представляют реагенты, которыми щедро посыпают городские магистрали. И если для дорожной безопасности это необходимость, то для кузова автомобиля — фактор агрессивного воздействия. Чтобы ваш автомобиль пережил зиму без потерь, нужна комплексная защита, и ключевую роль в ней играет грамотное использование автохимии и своевременное обращение в проверенные автосервисы Волгограда.

Чем посыпают дороги зимой 

Многих волнует вопрос: чем посыпают дороги в нашем регионе? По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на магистралях используют смесь соли и песка в разном процентном соотношении: на высокоинтенсивных магистралях 20% натрийхлор (соль) - 80% песок; на дорогах со средней интенсивностью движения пропорция уже 10/90%, но чаще всего используют смесь ~ 12/88%. Песок в таких составах работает как абразив, а соль выступает мощным катализатором. На мостах и путепроводах чаще всего используют жидкий реагент: это водный раствор на основе раствора магния хлористого (рассола природного бишофита) с антикоррозийными, регулирующими рН присадками. «Хлористый магний безопаснее и в 10 раз эффективнее для дорожного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек из брусчатки, чем соль, и менее вреден для них», сообщает Волгоградский магниевый завод, являющийся одним из производителей реагента. Однако, большую часть времени рядовой автомобилист проводит не на мостах, а обычных городских улицах, засыпанных той самой пескосоляной смесью.

Что такое коррозия в контексте автомобиля? Это электрохимический процесс разрушения металла. Вода и кислород его основа, а соль, будучи электролитом, ускоряет реакцию в разы. Проще говоря, ржавчина это результат контакта влажного металла с солевым раствором, который буквально «вытягивает» из него частицы железа. Поэтому после каждой поездки по обработанным трассам нижняя часть авто покрывается крайне опасной «кашей».

Стратегия защиты: от мойки до профессиональной обработки

1.Частая и правильная мойка — основа основ. Зимой мыть машину нужно не для красоты, а для сохранности своего авто. Приоритет — бесконтактная мойка под высоким напором, которая эффективно вымывает соль из скрытых полостей, порогов и колесных арок. Особое внимание — днищу. Не ленитесь лично проконтролировать, чтобы работники тщательно промыли эти зоны. Мойте автомобиль сразу, как появится возможность, не давая реагентам засохнуть и начать свое разрушительное дело.

2.  Антикоррозийная обработка: ваш главный щит. Заводская защита на многих новых авто часто носит экономичный характер. Поэтому антикор автомобиля разумная инвестиция в его долголетие. Профессиональная обработка включает покрытие скрытых полостей маслянистым составом и нанесение антикора на днище. Это создаст эластичный барьер, который принимает на себя удары песка и изолирует металл от соленой влаги. Проводить антикор следует в сухую погоду (лучше осенью), а проверять его состояние — каждую весну в хорошем автосервисе Волгограда.

3.  Дополнительный физический барьер. Установка качественных подкрылков (локеров) и брызговиков значительно сокращает количество грязи и реагентов, летящих на кузов и в арки. Это простое и недорогое решение сохранит уязвимые места от постоянной атаки абразивами.

4.  Защита ЛКП и внешних элементов. Тонкий слой заводского лака легко повреждается песком. Используйте защитные полироли-воски, которые создают плотный гидрофобный слой. Не забывайте о резиновых уплотнителях дверей и пластиковых элементах: их обработка силиконовой смазкой предотвратит растрескивание от реагентов и мороза. Помутневшие фары также можно защитить специальной прозрачной пленкой или полиролью.

5.  Грамотная парковка. Казалось бы, теплый гараж — спасение. Но если заезжать в него на машине, покрытой снегом с дорожным реагентом, вы создаете парник для ускоренной коррозии. Тепло и влага — идеальный тандем для ржавчины. Либо тщательно очищайте авто перед заездом, либо оставляйте в неотапливаемом, но сухом боксе.

Зимний уход за автомобилем в Волгограде — это не разовая акция, а система. Ее столпы: чистота (регулярная мойка), прочный барьер (антикор автомобиля), внимание к деталям (арки, пороги) и использование правильной автохимии. Помните, что ржавчина это процесс, который легче предотвратить, чем остановить. Вложения в своевременную защиту в проверенном автосервисе Волгограда сэкономят вам значительные средства на будущем ремонте и помогут сохранить высокую остаточную стоимость вашего автомобиля.

