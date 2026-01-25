Под Волгоградом задержали студента техникума за дропперство





В Городищенском районе Волгоградской области задержан 18-летний местный житель, который подозревается в незаконной продаже действующих банковских карт мошенникам. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, при обыске у студента обнаружили 7 банковских карт.





Установлено, что в ноябре 2025 года молодой человек по указанию неустановленных лиц оформил на свое имя банковскую карту, которую он передал третьему лицу, получив за это вознаграждение в сумме 4500 рублей.

В дальнейшем данная карта использовалась в противоправной деятельности. Через нее осуществлялись финансовые операции по переводу и обналичиванию денежных средств мошенническими действиями. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.