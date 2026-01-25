В Волгограде поздравили с 95-летием заслуженного ветерана ГАИ Владимира Цветкова





Сегодня, 25 января, празднует 95-летний юбилей заслуженный ветеран Госавтоинспекции Борис Иванович Цветков. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, полковник внутренней службы в отставке почти полвека обеcпечивал безопасность дорожного движения.

Поздравить с праздником пришли к нему домой руководство регионального главка МВД и областной полиции, а также представители общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск региона.

Сотрудники пожелали ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области