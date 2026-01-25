Волгоградцам рассказали, куда не стоит отправлять фото паспорта





Отправка фотографий личных документов может стоить жителям Волгоградской области потерей денежных средств с банковских карт. Специалисты Роскачества рассказали, в каких случаях отказаться от пересылки копий своих документов через интернет.

Запрашивать для идентификации личные документы имеют право полиция, судебные приставы, МФЦ, финансовые организации, работодатели при официальном трудоустройстве, а также сотрудники гостиниц и перевозчики.

Также в их число входят сервисы для каршеринга или аренды жилья. Однако это должны быть всем известные и проверенные сайты.

Ни в коем случае нельзя отправлять свои документы незнакомцам в мессенджерах, «службам безопасности банка» при телефонном разговоре, а также работодателю до подписания трудового договора. Необходимо помнить, что фотографии документов нельзя хранить в соцсетях и мессенджерах.