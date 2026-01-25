Волгоградская область оказалась в лидерах по финансированию дорожных проектов





Волгоградская область заняла 8 место среди всех субъектов страны по объему финансирования дорожных проектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в агентстве «ПромРейтинг».

За 2024 и 2025 года региону было выделено около 12,8 млрд рублей для реализации проектов по модернизации дорожной сети. Обогнали Волгоградскую область Татарстан, Краснодарский край, Московская области и Москва.

Всего за 2025 год нацпроекта в порядок было приведено 110 объектов общей протяженностью свыше 350 километров, в том числе десятки улиц в Волгограде и Волжском.