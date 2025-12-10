14,5 млн мальков рыбы пополнили волгоградские водоемы в 2025 году

В водоемы Волгоградской области в текущем году в рамках госзадания было выпущено 14,5 миллиона мальков рыбы – на 1 миллион больше, чем годом ранее.

Как сообщили в облкомсельхозе, более миллиона мальков сазана и толстолобика выпустил в реки и озера Медведицкий экспериментальный рыбоводный завод, превысив свои показатели в 2,5 раза.

Волгоградский осетровый рыбоводный завод почти в 1,5 раза увеличил выпуск молоди в водоемы, запустив 3 миллиона мальков осетра и более миллиона сеголеток стерляди. На предприятии наращиваются мощности. Так, здесь предусмотрено строительство нового цеха, что позволит дополнительно установить 80 пластиковых бассейнов и увеличить количество выращиваемой молоди осетровых на 200 тысяч штук. Специалисты завода также занимаются увеличением видового разнообразия водных биоресурсов и ведут работу по получению стербела — гибрида стерляди и белуги.

Цимлянский завод по развитию частиковых рыб также регулярно выпускает в свободное плавание мальков сазана, белого амура и толстолобика. На этом предприятии также проводится реконструкция, предусматривающая увеличение мощности почти вдвое - до 15,8 млн штук молоди и личинок растительноядных и частиковых видов рыб. Модернизируется инкубационная база насосной станции, канал главного водозабора, рыбозащитное сооружение, водопровод и пруды инкубационного цеха. Далее начнутся этапы строительства дополнительных каналов и прудов, сетей инженерно-технического обеспечения.